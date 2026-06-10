Home > उत्तर प्रदेश > गाजियाबाद में पोलियो वायरस मिलने से मचा हड़कंप! 12 इलाकों को किया गया चिन्हित; डेढ़ लाख बच्चों का होगा सर्वे

गाजियाबाद में पोलियो वायरस मिलने से मचा हड़कंप! 12 इलाकों को किया गया चिन्हित; डेढ़ लाख बच्चों का होगा सर्वे

Ghaziabad Polio Virus: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सीवेज के एक सैंपल में पोलियों वायरस मिलने की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है. स्वास्थ्य विभाग ने 12 इलाकों में घर-घर जाकर सर्वे करना शुरू कर दिया है.

By: Sohail Rahman | Published: June 10, 2026 12:49:59 PM IST

गाजियाबाद में सीवेज की पानी में मिला पोलियो का वायरस
गाजियाबाद में सीवेज की पानी में मिला पोलियो का वायरस


Ghaziabad Polio Virus: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सीवेज के एक सैंपल में पोलियो वायरस की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है. डूंडाहेड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से लिए गए दूषित पानी के सैंपल में वैक्सीन-डेराइव्ड पोलियोवायरस (VDPV) टाइप 1 पाया गया, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 12 ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में घर-घर जाकर सर्वे शुरू कर दिया है. इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और काफी तेजी से काम कर रहा है.

बताया जा रहा है कि अधिकारी इन इलाकों में रहने वाले 5 साल से कम उम्र के 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें पोलियो की खुराक कब मिली थी और उनका टीकाकरण शेड्यूल पूरा हुआ था या अधूरा रह गया था.

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बनाई गई 107 टीमें

वायरस से संभावित खतरे को देखते हुए 12 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) में 107 टीमें बनाई गई हैं. ये टीमें घर-घर जाकर लोगों से मिलेंगी और जरूरत पड़ने पर पोलियो की बूंदें पिलाएंगी. स्वास्थ्य विभाग पोलियो वायरस की निगरानी के लिए शहरी और ग्रामीण STPs से दूषित पानी के लिए सैंपल नियमित रूप से जांच के लिए भेजता है. हाल ही में डूंडाहेरा STP से लिया गया एक सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजा गया था. सोमवार को मिली रिपोर्ट में VDPV टाइप 1 की मौजूदगी की पुष्टि हुई, जिससे अधिकारियों में तुरंत चिंता फैल गई.

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शहरी पीएचसी के नोडल अधिकारी ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नोडल अधिकारी डॉ. आरके गुप्ता का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 107 टीमें बच्चों की सेहत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए घरों का दौरा करेंगी. 5 साल तक की उम्र के बच्चों का सर्वे किया जाएगा. खासकर STPs के आसपास की कॉलोनियों में 5 साल तक की उम्र के बच्चों का सर्वे किया जाएगा. ताकि बीमार बच्चों की पहचान की जा सके. साथ ही उनके टीकाकरण की स्थिति की भी जांच की जाएगी.

किन इलाकों में किया जाएगा सर्वे?

स्वास्थ्य विभाग ने इन इलाकों में घर-घर जाकर सर्वे करने का आदेश दिया है. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर, शास्त्री नगर, बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दौलतपुरा, नई पंचवटी कॉलोनी, घुकना, हिंडन विहार, कैला भट्टा, मिर्जापुर, विजय नगर 01, विजय नगर 02 और खैराती नगर.

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Tags: UP News
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