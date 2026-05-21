Ghaziabad: पैसिफिक में धू-धूकर जल उठा सिनेमा प्रोजेक्टर रूम, धुएं से मची अफरा-तफरी के बीच घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन

Ghaziabad Pacific Mall Fire: उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के कौशांबी स्थित पैसिफिक मॉल में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मॉल के अंदर बने सिनेमा के प्रोजेक्टर रूम में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगते ही पूरे मॉल परिसर में धुआं भर गया, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई.

यह घटना आनंद विहार बॉर्डर के पास स्थित पैसिफिक मॉल में हुई, जो लिंक रोड पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है.

कैसे लगी आग?

जानकारी के मुताबिक, आग सिनेमा के प्रोजेक्टर रूम से शुरू हुई थी. शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था, हालाँकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. आग लगते ही मॉल प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा अलार्म बजा दिए और लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया. एहतियात के तौर पर, सिनेमा के सभी शो भी रद्द कर दिए गए.

दमकल विभाग मौके पर पहुंची

घटना की सूचना मिलते ही, दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां (फायर टेंडर) तुरंत मौके पर पहुंच गईं. कड़ी मशक्कत के बाद, दमकलकर्मियों ने सफलतापूर्वक आग पर काबू पा लिया। आग तेज़ी से फैल रही थी, लेकिन समय पर हस्तक्षेप के कारण एक बड़ी त्रासदी टल गई. सौभाग्य से, इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के बाद कुछ समय तक धुएं के घने बादल ने पूरे मॉल को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे लोगों में दहशत फैल गई. कई लोगों को तुरंत बाहर निकलने के रास्तों की ओर भागते हुए देखा गया. मॉल प्रशासन और सुरक्षाकर्मियों ने सफलतापूर्वक सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

आग बुजा दी गई

दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग बुझा दी गई है, और आग के दोबारा भड़कने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए ‘कूलिंग ऑपरेशन’ पूरा कर लिया गया है. इसके अलावा, आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. घटना के बाद, कुछ समय के लिए मॉल के अंदर आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई थी. पुलिस और दमकल विभाग की टीमों ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और सुरक्षा प्रोटोकॉल का जायज़ा लिया. वर्तमान में, प्रशासन इस मामले की जांच में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है.

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