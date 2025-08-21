Ghaziabad News:बिल्डर्स की लापरवाही पर नहीं काटना पड़ेगा कोर्ट का चक्कर, GDA देगा समाधान

गाजियाबाद से संवाददाता अनिल चौधरी की रिपोर्ट: एनसीआर में अपने घर का सपना पूरा करने के लिए लोग अपनी पूरी जमापूंजी और मोटे बैंक लोन तक का सहारा लेते हैं। लेकिन जब फ्लैट या अपार्टमेंट मिलने के बाद बिल्डर बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराते, तो खरीदारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी समस्या से राहत दिलाने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने रेरा समाधान दिवस की शुरुआत की है। इस पहल के तहत खरीदार और बिल्डर के बीच चल रहे विवादों को सीधे प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने रखा जाएगा।

गाजियाबाद में हर गुरुवार को यह विशेष दिवस आयोजित होगा

अक्सर देखा जाता है कि मकान डिलीवरी के बाद मेंटेनेंस, खिड़की-दरवाजों की खराबी या अन्य सुविधाओं को लेकर शिकायतें सामने आती हैं। अब तक इन मामलों के समाधान के लिए बायर्स को नोएडा या लखनऊ स्थित रेरा कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब गाजियाबाद में हर गुरुवार को यह विशेष दिवस आयोजित होगा, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।गाजियाबाद में शुरू हुआ रेरा समाधान दिवस, अब स्थानीय स्तर पर निपटेंगी खरीदारों की शिकायतें

प्राधिकरण रेरा से जुड़े मामलों को दो स्तरों पर देखता है

जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि प्राधिकरण रेरा से जुड़े मामलों को दो स्तरों पर देखता है—एक प्रमोटर और दूसरा विकासकर्ता के रूप में। यदि जीडीए द्वारा डिलीवर किए गए भवनों या फ्लैट्स में किसी प्रकार की समस्या पाई जाती है तो उसका समाधान रेरा के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई बार विवाद कानूनी मोड़ ले लेते हैं, जिससे खरीदार और बिल्डर दोनों को कठिनाई होती है। समाधान दिवस का उद्देश्य यही है कि आपसी बातचीत से मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए।

अधिकारियों की मौजूदगी में समस्या का हल निकाला गया

जीडीए के अनुसार अब तक प्राप्त 90 शिकायतों में से 28 मामलों को प्राथमिकता पर निपटारे के लिए चुना गया है। संबंधित पक्षों को फोन करके बुलाया गया ताकि अधिकारियों की मौजूदगी में समस्या का हल निकाला जा सके। पिछले सप्ताह भी 5 मामलों का सफल निस्तारण किया गया था।

समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जाएगा

स्थानीय नागरिकों ने भी इस पहल की सराहना की है। गाजियाबाद निवासी शिव कुमार ने बताया कि उनकी सोसाइटी में बिल्डर ने जीडीए द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराईं, जिससे वे लंबे समय से परेशान थे। रेरा समाधान दिवस में हिस्सा लेने के बाद उन्हें राहत की उम्मीद जगी है। वहीं, डॉ. पंकज गोयल ने कहा कि वे लगभग दस साल से शिकायत लेकर जीडीए के चक्कर लगा रहे थे। इस पहल में शामिल होने के बाद अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनकी फाइल पर कार्रवाई की जाएगी।गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का कहना है कि समाधान दिवस से बायर्स को कोर्ट या अन्य दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जाएगा।

