Ghaziabad News: गाजियाबाद में मुठभेड़, मोबाइल स्नैचर बदमाश, घायल अवस्था में गिरफ्तार, साथी फरार

पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम अमन पुत्र ओमवीर निवासी नंदग्राम, गाजियाबाद बताया। उसकी उम्र लगभग 28 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, छीना हुआ मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।पूछताछ में अमन ने खुलासा किया कि बरामद मोटरसाइकिल उसने दिल्ली से चोरी की थी और इसी पर सवार होकर वह अपने साथी शिवम निवासी दिल्ली के साथ स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देता था। दोनों स्नैच किए गए मोबाइल फोन अनजान राहगीरों को बेचकर पैसा कमाते थे। अमन ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि उसने और उसके साथी ने पिछले दिनों कई वारदातों को अंजाम दिया है।

पुलिस रिकॉर्ड

पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि गिरफ्तार आरोपी अमन का लंबा आपराधिक इतिहास है। गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और दिल्ली एनसीआर में उसके खिलाफ लूट, स्नैचिंग, चोरी, आर्म्स एक्ट और गुंडा एक्ट सहित करीब डेढ़ दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से फरार बदमाश शिवम की तलाश तेज कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

