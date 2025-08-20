Home > उत्तर प्रदेश > Ghaziabad News: गाजियाबाद में मुठभेड़, मोबाइल स्नैचर बदमाश, घायल अवस्था में गिरफ्तार, साथी फरार

Ghaziabad News: गाजियाबाद में मुठभेड़, मोबाइल स्नैचर बदमाश, घायल अवस्था में गिरफ्तार, साथी फरार

Ghaziabad News:थाना साहिबाबाद पुलिस टीम और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक मोबाइल स्नैचर को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, छीना हुआ मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वहीं उसका एक साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है।

Published: August 20, 2025 13:28:17 IST

अनिल चौधरी की रिपोर्ट, Ghaziabad News:थाना साहिबाबाद पुलिस टीम और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक मोबाइल स्नैचर को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, छीना हुआ मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वहीं उसका एक साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक, बुधवार सुबह थाना साहिबाबाद पुलिस टीम लूट और स्नैचिंग की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए सिटी फॉरेस्ट से नाग द्वार चौराहे की तरफ आने वाले मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध युवकों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया। पुलिस टीम को देखकर दोनों भागने लगे और पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगते ही बदमाश गिर पड़ा, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया।
पकड़े गए बदमाश

पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम अमन पुत्र ओमवीर निवासी नंदग्राम, गाजियाबाद बताया। उसकी उम्र लगभग 28 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, छीना हुआ मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।पूछताछ में अमन ने खुलासा किया कि बरामद मोटरसाइकिल उसने दिल्ली से चोरी की थी और इसी पर सवार होकर वह अपने साथी शिवम निवासी दिल्ली के साथ स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देता था। दोनों स्नैच किए गए मोबाइल फोन अनजान राहगीरों को बेचकर पैसा कमाते थे। अमन ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि उसने और उसके साथी ने पिछले दिनों कई वारदातों को अंजाम दिया है।

पुलिस रिकॉर्ड

पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि गिरफ्तार आरोपी अमन का लंबा आपराधिक इतिहास है। गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और दिल्ली एनसीआर में उसके खिलाफ लूट, स्नैचिंग, चोरी, आर्म्स एक्ट और गुंडा एक्ट सहित करीब डेढ़ दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से फरार बदमाश शिवम की तलाश तेज कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

