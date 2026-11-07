Home > उत्तर प्रदेश > Ghaziabad Murder: सब्जी काटने वाली चाकू से रेत डाला अपने ही अब्बा का गला! सो रहे पिता को क्यों बेटे ने उतारा मौत के घाट?

Ghaziabad Murder: सब्जी काटने वाली चाकू से रेत डाला अपने ही अब्बा का गला! सो रहे पिता को क्यों बेटे ने उतारा मौत के घाट?

Irfan Ahmed Murder: गाजियाबाद से एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने पिता-बेटे के रिश्तों को झकझोर कर रख दिया है. जिस पिता ने बेटे की गलती पर उसे डांटा और थप्पड़ मारे थे, उसी बेटे ने उनकी जान ले ली.

By: Shristi S | Published: November 7, 2026 4:38:50 PM IST

गाजियाबाद में बेटे ने पिता का किया कत्ल
गाजियाबाद में बेटे ने पिता का किया कत्ल


Ghaziabad Son Killed Father: यूपी के गाजियाबाद से एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने पिता-बेटे के रिश्तों को झकझोर कर रख दिया है. जिस पिता ने बेटे की गलती पर उसे डांटा और थप्पड़ मारे थे, उसी बेटे ने उनकी जान ले ली. आरोप है कि 15 साल के किशोर ने गहरी नींद में सो रहे अपने पिता का चाकू से गला रेत दिया. वारदात के बाद आरोपी वहीं चाकू लेकर खड़ा रहा. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने पिता को मृत घोषित कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना लोनी पुलिस स्टेशन एरिया के आशियाना सिटी के बुध बाजार में हुई. मरने वाले की पहचान इरफान अहमद के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को इरफान ने अपने 15 साल के बेटे को किसी गलती पर डांटा था. बताया जा रहा है कि उसने उसे दो-तीन थप्पड़ भी मारे. बेटा अपने पिता की डांट और पिटाई से इतना गुस्सा हो गया कि उसने कथित तौर पर उनकी हत्या की साज़िश रची.

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आधी रात को सो रहे पिता पर हमला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार रात करीब 11:30 बजे इरफान गहरी नींद में सो रहा था. उसका बेटा चुपचाप उसके पास गया और सब्जी काटने वाले चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया. अचानक हुए हमले से इरफान चीख पड़ा. शोर सुनकर उसकी पत्नी जाग गई और उसने जो देखा उससे वह डर गई. उसका पति खून से लथपथ पड़ा था, जबकि उसका बेटा हाथ में चाकू लिए वहीं खड़ा था. परिवार वाले इरफान को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

मां ने अपने बेटे के खिलाफ केस दर्ज कराया

घटना के बाद आरोपी की मां ने पुलिस को बताया और अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले लिया है. जुर्म में इस्तेमाल किया गया चाकू भी उसकी जगह से बरामद कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है.

पुलिस जांच में क्या पता चला?

शुरुआती पुलिस जांच में पता चला है कि लड़का पढ़ाई करने या घर के कामों में मदद करने के बजाय हमेशा इधर-उधर घूमता रहता था. इस वजह से उसके पिता ने उसे डांटा और थप्पड़ मारा. मां ने पुलिस को यह भी बताया कि इसी बात पर गुस्से में बेटे ने अपने पिता पर हमला किया. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे के हालात को समझने की कोशिश कर रही है.

Tags: ghaziabadMurderuttar pradesh
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