Home > उत्तर प्रदेश > भाई को पीटा तो शिकायत करने पहुंची बहन, पड़ोसियों ने सिर में गोली मारकर उतारा मौत के घाट; इलाके में दहशत

भाई को पीटा तो शिकायत करने पहुंची बहन, पड़ोसियों ने सिर में गोली मारकर उतारा मौत के घाट; इलाके में दहशत

Ghaziabad Murder Case: गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में घर के पास टॉयलेट कर रहे एक युवक को रोकना पड़ोसियों को भारी पड़ गया. इस बात को लेकर शुरू हुए विवाद में फायरिंग और तोड़फोड़ हुई. गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 15, 2026 10:07:30 PM IST

गाजियाबाद मर्डर केस
गाजियाबाद मर्डर केस


गाजियाबाद में पड़ोसियों से विवाद के बाद 33 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. भाई दूज पर मायके आई महिला शनिवार रात अपने भाई के साथ हुए झगड़े की शिकायत करने पड़ोसियों के घर पहुंची थी. इस दौरान फायरिंग में उसके सिर में गोली लग गई, जबकि उसका मौसेरा भाई घायल हो गया.

क्या है पूरा मामला?

लोनी की इंदिरापुरी कॉलोनी में बाबूलाल परिवार के साथ रहते हैं. वह कई सालों से लकवे से पीड़ित हैं। उनकी बेटी पूजा की शादी दादरी निवासी नरेंद्र से हुई थी. दंपती की दो बेटियां हैं. शनिवार रात करीब 10 बजे पूजा के भाई अमन का पड़ोसी प्रशांत उर्फ पांचाल से विवाद हो गया. आरोप है कि अमन पड़ोसी के घर के बाहर टॉयलेट कर रहा था, जिस पर प्रशांत ने उसे टोका. इसके बाद अमन को कुछ दूरी पर ले जाकर 10-12 लोगों ने पीट दिया.

सिर में गोली लगने से हुई मौत

घर पहुंचकर अमन ने परिवार को घटना की जानकारी दी. इसके बाद पूजा अपने मौसेरे भाई अमित के साथ शिकायत करने प्रशांत के घर पहुंचीं. वहां कहासुनी के दौरान आरोपियों ने फायरिंग कर दी. गोली पूजा के सिर में लगी, जबकि अमित भी घायल हो गया. दोनों को दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पूजा को मृत घोषित कर दिया. अमित का इलाज चल रहा है.

गुस्साई भीड़ ने घर में घुसकर की तोड़फोड़

पूजा की मौत से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रशांत के घर पहुंचकर तोड़फोड़ की. उस समय प्रशांत और उसका परिवार घर के अंदर मौजूद था. पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर भीड़ को शांत कराया. घटना की जानकारी मिलते ही डीसीपी ग्रामीण और एसीपी समेत चार थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. मौके पर चार थानों की पुलिस मौजूद है और मामले की जांच जारी है. 

यह खबर भी पढ़ें: India’s Got Latent 2: इनके कजिन हसबैंड… कौन हैं सलमा दीवानी? मुस्लिम समझकर समय रैना ने किया रोस्ट

Tags: Ghaziabad Crime Newsghaziabad murder caseWoman Murder
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