Home > उत्तर प्रदेश > ‘ना’ और थप्पड़ का बदला लेने के लिए बना हैवान! रची खौफनाक साजिश…किशोरी के साथ किया ऐसा कांड, सुन खौल उठेगा खून

‘ना’ और थप्पड़ का बदला लेने के लिए बना हैवान! रची खौफनाक साजिश…किशोरी के साथ किया ऐसा कांड, सुन खौल उठेगा खून

Ghaziabad Murder Case: गाजियाबाद में 15 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 30 वर्षीय शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है. परिजनों का आरोप है कि आरोपी कई दिनों से किशोरी का पीछा कर रहा था और पुरानी रंजिश के चलते उसे चौथी मंजिल से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर एफआईआर में हत्या की धाराएं जोड़ दी हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: July 17, 2026 1:23:12 PM IST

15 साल की किशोरी को चौथी मंजिल से दिया धक्का
15 साल की किशोरी को चौथी मंजिल से दिया धक्का


Ghaziabad Murder Case: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 15 वर्षीय किशोरी की मौत का मामला अब महज एक हादसा नहीं बल्कि कथित हत्या के रूप में सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 वर्षीय आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच और परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराएं भी जोड़ दी हैं. घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है.

दूध लेने निकली थी किशोरी, फिर नहीं लौटी

परिजनों के मुताबिक, घटना 15 जुलाई की रात करीब 10 बजे की है. मृतका की मां मंजू ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी खुशी घर से पास की दुकान पर दूध लेने गई थी. इसी दौरान आरोपी शहनवाज ने उसे जबरन अपने साथ ले लिया. आरोप है कि वह किशोरी को एक इमारत की चौथी मंजिल तक ले गया और वहां से नीचे धक्का दे दिया. गंभीर चोट लगने से किशोरी की मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था.

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पीछा करने की शिकायत पहले भी कर चुका था परिवार

मृतका के परिवार का दावा है कि यह वारदात अचानक नहीं हुई. मां के अनुसार, शहनवाज कई सप्ताह से खुशी का पीछा कर रहा था और उसे लगातार परेशान कर रहा था. परिवार का कहना है कि आरोपी की हरकतों को लेकर पहले भी कई बार नाराजगी जताई गई थी. कुछ दिन पहले इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें खुशी ने आरोपी को थप्पड़ भी मारा था. परिजनों का आरोप है कि थप्पड़ वाली घटना के बाद आरोपी ने बदला लेने की ठान ली थी. उनका कहना है कि इसी रंजिश के चलते उसने किशोरी को निशाना बनाया और सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया. परिवार ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

जांच में सामने आए तथ्यों के बाद बदली धाराएं

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच के दौरान मिले तथ्यों और परिजनों के आरोपों को देखते हुए एफआईआर में हत्या से संबंधित धाराएं जोड़ दी गई हैं. इसके बाद आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब घटना के हर पहलू की गहन जांच कर रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाई जा सके. पुलिस टीम घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी जानकारियों की जांच कर रही है. अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि घटना के समय वहां और कौन-कौन मौजूद था और क्या किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी अगली कार्रवाई

जांच एजेंसियां अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों का इंतजार कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर मामले की आगे की जांच की जाएगी. पुलिस का दावा है कि उपलब्ध सभी साक्ष्यों को एकत्र कर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घटना को लेकर कई सवाल अब भी बने हुए हैं. क्या यह पूरी तरह से पूर्व नियोजित वारदात थी, या फिर घटना के पीछे कोई और वजह भी थी, इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगा. फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस की नजर बनी हुई है.

Tags: ghaziabad murder case
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