Home > उत्तर प्रदेश > चाकुओं से गोदा, अस्पताल में टूटी सांसें… गाजियाबाद में हिंदू नाबालिग लड़के की मौत से हड़कंप; 5 मुस्लिम वारदात में शामिल

चाकुओं से गोदा, अस्पताल में टूटी सांसें… गाजियाबाद में हिंदू नाबालिग लड़के की मौत से हड़कंप; 5 मुस्लिम वारदात में शामिल

Ghaziabad Murder Case: गाजियाबाद ज़िले में कथित तौर पर कई बार चाकू मारे जाने के बाद 17 साल के एक लड़के की मौत हो गई. इस घटना से खोड़ा इलाके में तनाव फैल गया और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा.

By: Shristi S | Published: May 29, 2026 7:51:47 PM IST

गाजियाबाद में हिंदू नाबालिग लड़के की मौत से हड़कंप
गाजियाबाद में हिंदू नाबालिग लड़के की मौत से हड़कंप


Ghaziabad Minor Stabbed to Death: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में कथित तौर पर कई बार चाकू मारे जाने के बाद 17 साल के एक लड़के की मौत हो गई. इस घटना से खोड़ा इलाके में तनाव फैल गया और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा.

पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने नोएडा के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस दौरान पीड़ित के परिवारवालों ने 5 लोगों को आरोपी बनाया है. 

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क्या है पूरा मामला?

पीड़ित के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, यह घटना 28 मई को दोपहर करीब 3.30 बजे खोड़ा के नवनीत विहार स्थित चौधरी स्कूल के पास हुई. परिवार ने 5 मुस्लिम किशोरों को आरोपी बनाया है और आरोप लगाया है कि कहासुनी के बाद उन्होंने पीड़ित पर हमला किया और उसे चाकू से गोद दिया. पुलिस ने बताया कि गंभीर चोटें लगने के बाद उसे नोएडा के सेक्टर 62 स्थित फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

परिवार वालों ने आरोप लगाया कि आरोपी और पीड़ित एक-दूसरे को जानते थे और कुछ महीने पहले उनके बीच कोई विवाद हुआ था. उन्होंने दावा किया कि हमला करने से पहले पीड़ित को कथित तौर पर उस जगह पर बुलाया गया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

हिंदू संगठनों के सदस्यों में गुस्सा 

इस घटना से स्थानीय निवासियों और कुछ हिंदू संगठनों के सदस्यों में गुस्सा फैल गया है, जो इलाके में इकट्ठा होकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. एहतियाती कदम के तौर पर, इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

पीड़ित के साथ मौजूद कुछ चश्मदीदों के अनुसार, युवकों के एक समूह ने कथित तौर पर पीड़ित को अपने पास बुलाया और हमले से कुछ पल पहले उस पर कोई टिप्पणी की. हालांकि, पुलिस ने इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और कहा है कि जांच के तहत मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया

इंदिरापुरम के सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर अफवाहें या बिना पुष्टि वाली जानकारी न फैलाएं और कहा है कि इस अपराध के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने यह भी बताया कि इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है और मामले में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं.

Tags: crimeghaziabaduttar pradesh news
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