Home > उत्तर प्रदेश > 13 साल की बेटी पर रखता था बुरी नजर! लिव-इन पार्टनर की हत्या कर पंखे से लटकाया, पोस्टमॉर्टम ने खोल दी खौफनाक साजिश

13 साल की बेटी पर रखता था बुरी नजर! लिव-इन पार्टनर की हत्या कर पंखे से लटकाया, पोस्टमॉर्टम ने खोल दी खौफनाक साजिश

Ghaziabad Murder Case: गाजियाबाद से एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. शुरुआती तौर पर जिस मौत को आत्महत्या माना जा रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसे हत्या साबित कर दिया.

By: Shristi S | Published: June 29, 2026 11:08:46 PM IST

गाजियाबाद में लिव-इन पार्टनर की हत्या कर पंखे से लटकाया
गाजियाबाद में लिव-इन पार्टनर की हत्या कर पंखे से लटकाया


Ghaziabad Live In Partner Murder: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. शुरुआती तौर पर जिस मौत को आत्महत्या माना जा रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसे हत्या साबित कर दिया. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि 28 साल के युवक की हत्या उसकी लिव-इन पार्टनर ने अपनी बहन के साथ मिलकर की थी. 

आरोप है कि महिला को शक था कि युवक की उसके 13 साल की बेटी पर बुरी नजर थी. इसी शक के चलते उसने हत्या की साजिश रची और फिर शव को पंखे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की.

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पंखे से लटकी मिली थी लाश

गाजियाबाद के टेक्नो सिटी का रहने वाला ज़ाकिर (28) राजमिस्त्री का काम करता था. वह मूल रूप से रामपुर का रहने वाला था. ज़ाकिर की लाश 23 जून की सुबह पंखे से लटकी मिली. उसकी लिव-इन पार्टनर ने आत्महत्या की बात कही, लेकिन ज़ाकिर के परिवार को हत्या का शक था. इसके बाद, पुलिस ने लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर, ज़ाकिर के भाई समीर उर्फ़ नासिर ने सोमवार (29 जून) को ट्रॉनिका सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया. पुलिस ने ज़ाकिर की लिव-इन पार्टनर किरण को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसने हत्या की बात कबूल कर ली. CP सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि बुलंदशहर के छोटी सराय के रहने वाले धर्मवीर की पत्नी किरण और उसकी बहन रिदावली गांव के रहने वाले कमल की पत्नी कशिश को गिरफ्तार कर लिया गया है.

किरण ने कबूलनामे में क्या बताया?

किरण ने पुलिस को बताया कि मैं ज़ाकिर से पांच साल पहले ट्रॉनिका सिटी में मिली थी. पति से झगड़े के बाद मैं नोएडा चली गई. ज़ाकिर भी उसी घर में रहता था जिसमें मैं किराए पर रहती थी. उसी दौरान हमारी दोस्ती हो गई. कुछ समय बाद ज़ाकिर मुझसे शादी की बात करने लगा. सितंबर 2025 में मैं अपने बच्चों के साथ गाजियाबाद चली गई. फिर वह कॉलोनी में किराए के घर में ज़ाकिर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगी.

उसकी मेरी बेटी पर बुरी नजर 

किरण ने बताया कि मेरी 13 साल की बेटी और दो बेटे भी हमारे साथ रहते थे. करीब दो महीने से मुझे शक था कि ज़ाकिर की मेरी बेटी पर बुरी नज़र है. मैंने ज़ाकिर को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया. नहीं तो वह कभी भी मेरी बेटी के साथ कोई जुर्म कर सकता था. इसी इरादे से मैंने अपनी बहन कशिश को फोन करके सब कुछ बताया.

गला घोंटकर फांसी लगा दी

किरण ने अपनी बहन कशिश के साथ प्लान बनाया कि ज़ाकिर को मारने के बाद वे सब भाग जाएंगे. 23 जून की सुबह उन्होंने मर्डर का प्लान बनाया. किरण ने ज़ाकिर के मोबाइल फोन से एक ओला कार बुक की. ओला कार घर के बाहर आ गई. फिर किरण ने अपने तीनों बच्चों को कार में बिठाकर बाहर भेज दिया.

फिर किरण कमरे में वापस आई और ज़ाकिर के सिर पर पीछे से डंडे से कई बार मारा, जिससे वह बेहोश हो गया. फिर किरण ने ज़ाकिर के हाथ पकड़े, और कशिश ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. फिर कशिश ने तौलिए से ज़ाकिर का गला घोंट दिया. उन्होंने उसे चाकू मारा, जिससे उसकी मौत हो गई. ज़ाकिर को मारने के बाद उन्होंने डंडे को छिपा दिया. 

फिर, उन्होंने पंखे से एक तौलिया बांधा और तीनों ब्लेड मोड़ दिए ताकि किसी को मर्डर का शक न हो. पुलिस को लगेगा कि ज़ाकिर ने फांसी लगा ली है. उसके बाद, हम बाहर आए और चिल्लाए कि ज़ाकिर ने फांसी लगा ली है. फिर, हम ज़ाकिर को जगमोहन हॉस्पिटल ले गए, जहां उसके परिवार वाले भी आ गए. मर्डर का शक होने पर, परिवार वालों ने पुलिस से पोस्टमॉर्टम की मांग की, जिससे पूरा मामला सामने आ गया.

Tags: crimeghaziabadMurder
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