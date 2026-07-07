Home > उत्तर प्रदेश > दोस्त की पीठ में घोंपा खंजर! गन्ने के खेत में धारदार हथियार से किए ताबड़तोड़ वार, फिर ऐसे छिपाई लाश

दोस्त की पीठ में घोंपा खंजर! गन्ने के खेत में धारदार हथियार से किए ताबड़तोड़ वार, फिर ऐसे छिपाई लाश

Ghaziabad murder case: गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित पुठरी गांव में 21 वर्षीय तरुण उर्फ नमित की धारदार हथियार से हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया. जांच में सामने आया कि आरोपी निरांचल उर्फ मंत्री को मृतक और उसके साथी अक्सर 'बाबा' कहकर चिढ़ाते थे.

By: Ranjana Sharma | Published: July 7, 2026 2:50:34 PM IST

गन्ने के खेत में मिला खून से लथपथ शव, दोस्त ही निकला हत्यारा
गन्ने के खेत में मिला खून से लथपथ शव, दोस्त ही निकला हत्यारा


Ghaziabad murder case: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक मामूली मजाक ने खूनी अंजाम ले लिया. मोदीनगर के पुठरी गांव में 21 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में सामने आया कि धार्मिक गतिविधियों में अधिक समय देने के कारण आरोपी को गांव के कुछ युवक ‘बाबा’ कहकर चिढ़ाते थे. यही नाराजगी आखिरकार हत्या की वजह बन गई.

गन्ने के खेत में मिला युवक का खून से लथपथ शव

गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित निवाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पुठरी में रविवार शाम 21 वर्षीय तरुण उर्फ नमित घर से घूमने की बात कहकर निकला था. देर रात तक उसके घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता होने लगी. सोमवार सुबह गांव के लोगों ने गन्ने के खेत में एक युवक का शव पड़ा देखा. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो शव की पहचान तरुण उर्फ नमित के रूप में हुई. उसके शरीर पर धारदार हथियार से किए गए कई गहरे घाव मिले.

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फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने जुटाए अहम साक्ष्य

घटना की सूचना मिलते ही निवाड़ी थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई.

पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा

मृतक के पिता निर्दोष कुमार की शिकायत पर निवाड़ी थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 238 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और सर्विलांस की मदद से जांच को तेज कर दिया. हत्या की जांच के दौरान पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले. तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय स्तर पर की गई पूछताछ के आधार पर ग्राम पुठरी निवासी 23 वर्षीय निरांचल उर्फ मंत्री पुत्र जगदीश का नाम सामने आया. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर दी.

‘बाबा’ कहकर चिढ़ाने से था परेशान

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पूजा-पाठ और धार्मिक गतिविधियों में अधिक समय बिताता था. इसी वजह से तरुण और उसके कुछ साथी उसे अक्सर ‘बाबा-बाबा’ कहकर चिढ़ाते थे. आरोपी के अनुसार, घटना से दो-तीन दिन पहले भी उसे इसी तरह परेशान किया गया था. लगातार हो रही इस हरकत से वह भीतर ही भीतर नाराज और आक्रोशित था. आरोपी ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन जंगल के रास्ते में उसकी मुलाकात तरुण से हुई. बातचीत के दौरान भी कथित तौर पर उसे फिर से ‘बाबा’ कहकर चिढ़ाया गया. इसी दौरान उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने अपने पास मौजूद दरांती से तरुण की गर्दन पर हमला कर दिया. हमले के बाद भी वह नहीं रुका और घायल युवक को घसीटकर गन्ने के खेत में ले गया.

खेत में ले जाकर किए कई वार

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने गन्ने के खेत में पहुंचकर तरुण पर कई और वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी ने शव को छिपाने के लिए उस पर प्लास्टिक की बोरी डाल दी और वहां से फरार हो गया ताकि किसी को वारदात की जानकारी न मिल सके. गिरफ्तारी के बाद आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई दरांती बरामद कर ली. इसके अलावा मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है. पुलिस का कहना है कि बरामदगी से मामले की जांच को और मजबूती मिली है तथा आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हत्या के इस मामले का सफल अनावरण कर लिया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और आरोपी के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

Tags: ghaziabad murder case
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