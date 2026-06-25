जिसे मृत समझ किया अंतिम संस्कार, वही तेरहवीं के दिन घर लौट आया,गाजियाबाद में मचा हड़कंप

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. वैशाली स्थित कल्पना अपार्टमेंट में जिस व्यक्ति की तेरहवीं का कार्यक्रम चल रहा था, वह अचानक जिंदा घर लौट आया. इस घटना के बाद परिजनों, मेहमानों और पुलिस अधिकारियों के सामने कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं.

जानकारी के अनुसार, वैशाली निवासी 38 वर्षीय गिरधर सिंह बिष्ट पिछले महीने से लापता था. परिवार ने उसे मृत मान लिया था और एक अज्ञात शव की पहचान गिरधर के रूप में कर दी थी. पोस्टमार्टम के बाद उसी शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया.बुधवार को गिरधर की तेरहवीं का भोज आयोजित किया गया था. इसी दौरान गिरधर अचानक सकुशल घर पहुंच गया. उसे सामने देखकर परिजन और वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए.

कैसे हुई पूरी घटना?

बताया गया कि 16 मई को स्थानीय दुकानदारों से विवाद के बाद कौशांबी थाना पुलिस ने गिरधर को शांति भंग की आशंका में हिरासत में लेकर डासना जेल भेज दिया था. 21 मई को जेल से रिहा होने के बाद वह घर नहीं लौटा.परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. इसी बीच 13 जून को मसूरी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला. पुलिस की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान गिरधर के रूप में कर दी. इसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिवार को सौंप दिया गया.

अंतिम संस्कार के बाद दर्ज कराया हत्या का मुकदमा

शव मिलने के बाद परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया. इतना ही नहीं, अगले दिन परिजनों ने कौशांबी थाने पर हंगामा किया और कुछ स्थानीय लोगों पर गिरधर की हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा भी दर्ज कराया.लेकिन तेरहवीं के दिन गिरधर के जिंदा लौट आने से पूरी कहानी पलट गई.

पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

इस मामले ने पुलिस की पहचान प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. बिना डीएनए जांच या वैज्ञानिक सत्यापन के केवल परिजनों की पहचान के आधार पर शव सौंप दिया गया.

फिलहाल पूछताछ से बच रहा गिरधर