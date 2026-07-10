गाजियाबाद में सड़क पर तैर रही थी लाश! न शिनाख्त, न कोई सुराग… वीडियो में देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर

दिल्ली-एनसीआर में पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच गाजियाबाद के लोनी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां अंकुर विहार में एसीपी दफ्तर के पास सड़क पर भरे बारिश के पानी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला. बीच सड़क पर लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

यह हैरान करने वाला मामला लोनी के अंकुर विहार इलाके का है. लगातार हुई बारिश के कारण एसीपी ऑफिस के पास सड़क पर काफी पानी जमा हो गया था. इसी बीच स्थानीय लोगों की नजर पानी में तैरती हुई एक लाश पर पड़ी. चूंकि यह मुख्य सड़क है और आसपास पूरा मार्केट है, इसलिए वहां से लगातार लोगों की आवाजाही हो रही थी. पानी में तैरते शव को देखते ही वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

बीच बाजार दिखा खौफनाक मंजर

सड़क के बीचों-बीच ऐसा मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया. एक तरफ सड़क पर गाड़ियों का आना-जाना जारी था, तो दूसरी तरफ पानी में एक अज्ञात शख्स की लाश बह रही थी. अंदेशा जताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण नालों में पानी का बहाव बहुत तेज हो गया था, जिसके चलते शव बहकर सड़क पर आ गया. हालांकि, अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि शव वहां तक कैसे पहुंचा.

घटना की जानकारी मिलते ही लोनी बॉर्डर थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए शव को पानी से बाहर निकाला और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की. गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक, शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है.





शिनाख्त में जुटी पुलिस

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, शव पर बाहरी चोट का कोई निशान नहीं मिला है. मृतक की पहचान और मौत की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है. स्थानीय लोगों को शक है कि युवक शायद किसी नाले में गिर गया होगा और पानी के तेज़ बहाव के साथ उसका शव सड़क तक आ गया होगा. हालांकि, घटना की असली वजह पुलिस जांच के बाद ही साफ़ हो पाएगी.

फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर मृतक की पहचान करने की कोशिश कर रही है. इसके साथ ही मामले में आगे की कानूनी छानबीन भी जारी है. बारिश के बीच इस तरह सड़क पर लाश मिलने से स्थानीय लोग काफी डरे हुए हैं.