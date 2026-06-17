मुझे घर बुलाकर मेरे साथ… सनकी ने दो बहनों के साथ क्यों किया खौफनाक काम, वीडियो बनाकर किया खुलासा

Ghaziabad Double Murder Case: गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में एक युवक ने घर में घुसकर दो बहनों पर तैबड़तोड़ फायरिंग कर दी. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया. बता दें कि गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी के आदर्श नगर के वाल्मीकि चौक पर सोमवार सुबह लगभग 4:30 बजे एक युवक जबरन एक घर में घुसा और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस घटना में दो बहनें गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं आरोपी ने घटना के बाद एक वीडियो भी जारी किया है.

वीडियो में क्या है?

आरोपी ने एक वीडियो जारी करते हुए लड़की के परिवार वालों पर आरोप लगाया है कि आरोपी और घर की बड़ी बेटी खुशी का रिश्ता मार्च 2024 में तय हो गया था. इसके बाद से आरोपी लगातार उनके घर आने लगा. परिवार वालों ने उससे दो लाख रुपये भी उधार लिए थे. हाल ही में मार्च 2026 में जब आरोपी ने शादी के लिए कहा तो लड़की के पिता ने इनकार करते हुए कहा कि उसकी उम्र लड़की से 15 साल ज्यादा है, जिसके कारण वे शादी नहीं करना चाहते. इसी बात से नाराज होकर उसने मौका ढूंढा, जब लड़की के माता-पिता घर में नहीं थे, तो इसने घर में घुसकर हत्या करने के लिए दोनों बहनों पर फायरिंग कर दी. उसने ये भी कहा कि वो खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा है.

कमरे का शीशा तोड़कर घर में घुसा आरोपी

इस मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना को अंजाम देने से पहले लगभग वो आधे घंटे तक घर के बाहर घूमता रहा.इसके बाद वो ऊपरी मंजिल पर पहुंचा. बहनों ने उसके हाथ में हथियार देखा तो उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया लेकिन आरोपी ने कमरे का शीशा तोड़ दिया और घर के अंदर घुस गया. इसके बाद उसने दोनों बहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

लड़कियों की हालत गंभीर

लोगों का कहना है कि जब तक वे घर में पहुंचे, आरोपी फरार हो चुका था. पुलिस मौके पर पहुंची और लड़कियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.