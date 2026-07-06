बेटा या बेटी? चलती कार में होती थी भ्रूण की जांच, फिर शुरू होता था अबॉर्शन खेल, ऐसे चल रहा था लिंग जांच का कारोबार

Fetal Sex Determination: गाजियाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ऐसे संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो चलती कार में अवैध भ्रूण लिंग जांच का कारोबार चला रहा था. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से चीन निर्मित पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, प्रोब, अल्ट्रासाउंड जेल, नकदी और एक अर्टिगा कार बरामद की है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी गर्भवती महिलाओं का इंतजार करते थे और कार के भीतर ही भ्रूण का लिंग बताने का गैरकानूनी काम करते थे.

मुखबिर की सूचना पर हुई बड़ी कार्रवाई

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग महामाया स्टेडियम फ्लाईओवर के पास एक कार में बैठकर गर्भवती महिला का इंतजार कर रहे हैं. सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध अर्टिगा कार को रोक लिया.

कार में मिला ये सामान

जब टीम ने कार की तलाशी ली तो अंदर मौजूद उपकरण देखकर अधिकारी भी चौंक गए. पुलिस ने कार से चीन निर्मित पोर्टेबल यूएसजी (अल्ट्रासाउंड) मशीन, प्रोब, अल्ट्रासाउंड जेल और मशीन को बिजली आपूर्ति देने वाला उपकरण बरामद किया. इसके अलावा 20 हजार रुपये नकद और अर्टिगा कार भी जब्त कर ली गई. जांच एजेंसियों का मानना है कि आरोपियों ने कार को ही एक तरह के मोबाइल अल्ट्रासाउंड सेंटर में बदल रखा था.

चार आरोपी मौके से गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बागपत निवासी संदीप, बुलंदशहर निवासी तस्लीम उर्फ साहिल राणा, हापुड़ निवासी सलमान और नंदग्राम निवासी शाहिद अहमद के रूप में हुई है. सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है.

भ्रूण का लिंग बताकर कराया जाता था अबॉर्शन

प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी पोर्टेबल मशीन के जरिए भ्रूण का लिंग बताते थे. पुलिस को आशंका है कि लिंग जांच के बाद कुछ मामलों में अवैध गर्भपात कराने की भी साजिश रची जाती थी. यही वजह है कि मामले को बेहद गंभीर मानते हुए कई विभागों की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (PCPNDT) एक्ट-1994 और एनएमसी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे और धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं.

मुख्य आरोपी का पुराना रिकॉर्ड भी आया सामने

जांच के दौरान मुख्य आरोपी संदीप का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ पहले भी गाजियाबाद के टीला मोड़ थाने में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है. इसके बावजूद उसका दोबारा इसी अवैध कारोबार में पकड़ा जाना कई सवाल खड़े कर रहा है. मुख्य आरोपी के पुराने रिकॉर्ड के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं. जानकारों का कहना है कि यदि आरोपी पहले भी इसी तरह के मामले में पकड़ा जा चुका था तो फिर वह दोबारा इतने बड़े नेटवर्क के साथ कैसे सक्रिय हो गया. जांच एजेंसियां अब इस पहलू की भी पड़ताल कर रही हैं.

नेटवर्क कितना बड़ा, जांच में जुटी पुलिस

कोतवाली नगर की एसीपी उपासना पांडेय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गिरोह से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं, अब तक कितनी महिलाओं की अवैध लिंग जांच की गई है और यह नेटवर्क किन-किन जिलों या राज्यों तक फैला हुआ है.

और भी बड़े खुलासों की संभावना

जांच एजेंसियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान इस पूरे नेटवर्क से जुड़े कई और नाम सामने आ सकते हैं. फिलहाल पुलिस डिजिटल और तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी कितने समय से इस अवैध कारोबार को चला रहे थे और उनके संपर्क किन लोगों से थे. गाजियाबाद पुलिस की इस कार्रवाई को भ्रूण लिंग जांच जैसे गंभीर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है. अब जांच का फोकस पूरे नेटवर्क को उजागर करने और इसमें शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने पर है.