Home > उत्तर प्रदेश > पत्नी मार कर नीले ड्रम में न भर दे, इसलिए पति ने रच दी हत्या की खौफनाक साजिश; 10 साल की बेटी ने खोला बाप का राज़

पत्नी मार कर नीले ड्रम में न भर दे, इसलिए पति ने रच दी हत्या की खौफनाक साजिश; 10 साल की बेटी ने खोला बाप का राज़

Ghaziabad Murder Case: गाज़ियाबाद पुलिस ने जनवरी में हुई सोनिया नाम की महिला की सनसनीखेज हत्या का मामला सुलझा लिया है. इस अपराध के सिलसिले में उसके पति, उसके भाई और पति के मामा को गिरफ्तार किया गया है.

By: Shristi S | Published: June 9, 2026 11:08:48 PM IST

पत्नी मार कर नीले ड्रम में न भर दे, इसलिए पति ने बीवी को मार डाला
पत्नी मार कर नीले ड्रम में न भर दे, इसलिए पति ने बीवी को मार डाला


Ghaziabad Husband Killed Wife: गाज़ियाबाद पुलिस ने जनवरी में हुई सोनिया नाम की महिला की सनसनीखेज हत्या का मामला सुलझा लिया है. इस अपराध के सिलसिले में उसके पति, उसके भाई और पति के मामा को गिरफ्तार किया गया है. घर पर हत्या करने के बाद, आरोपियों ने शव को मुज़फ़्फ़रनगर पहुंचाया, जहां मामा ने शव को ठिकाने लगाने में मदद की. 

पीड़िता की बेटी ने मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई; उसी ने पुलिस को अपनी मां की हत्या का राज़ बताया. हत्या के पीछे का मकसद आरोपी का यह शक था कि उसकी पत्नी उसे मारने और उसके शव को एक ड्रम में भरने की योजना बना रही थी. नतीजतन, उसने उसे खत्म करने की साजिश रची; जनवरी में मौका पाकर उसने उसकी हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगा दिया.

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पति को क्यों था ऐसा शक?

रिपोर्टों के अनुसार, परविंदर और सोनिया की शादी को 12 साल हो चुके थे और उनकी दो बेटियां थीं. पुलिस पूछताछ के दौरान, परविंदर ने बताया कि सोनिया का स्वभाव गुस्सैल था और वह छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी. ऐसे ही एक झगड़े के बाद, वह अपने मायके चली गई और परविंदर और उसके परिवार के खिलाफ़ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया. नतीजों से डरकर समझौता हुआ और वह सोनिया को वापस ले आया. 

सोनिया ने गांव में न रहने की ज़िद की, इसलिए यह जोड़ा उसके भाई के घर रहने लगा. इसके बावजूद, सोनिया और परविंदर के बीच झगड़े जारी रहे. परविंदर ने पुलिस को बताया कि एक दिन, जब सोनिया बच्चों को पीट रही थी, तो उसकी मां ने एतराज जताया और सोनिया ने उन पर भी हमला कर दिया. जब परविंदर शाम को घर लौटा और एतराज जताया, तो सोनिया ने उसे भी थप्पड़ मार दिया. इसके अलावा, सोनिया अक्सर अपने पति को जान से मारने की धमकी देती थी.

पत्नी से छुटकारा पाने के लिए पति ने उठाया खौफनाक कदम

तभी परविंदर ने अपनी पत्नी से छुटकारा पाने का फैसला किया. इसके लिए उसने अपने बड़े भाई विनोद से सलाह ली और एक योजना बनाई. इस योजना को अंजाम देते हुए, 29 जनवरी, 2026 को उन्होंने सोनिया के गले में फंदा डाला और उसे छत के पंखे के हुक से लटका दिया. जब वह इससे नहीं मरी, तो उन्होंने उसकी सांसें रुकने तक उसका मुंह बंद रखा.

इसके बाद, उन्होंने अपने मामा से सलाह ली. मुज़फ़्फ़रनगर के रहने वाले ब्रह्मपाल ने उन्हें निर्देश दिया कि वे सोनिया के शव को घर के सामान के साथ बिस्तर में लपेटकर मुज़फ़्फ़रनगर ले जाएं. उन्होंने एक छोटे कमर्शियल वाहन (‘छोटा हाथी’) का इस्तेमाल करके ठीक वैसा ही किया; मंज़िल पर पहुंचने के बाद, उन्होंने शव को जंगल वाले इलाके में गोबर के उपलों के ढेर पर रखा और आग लगा दी.

10 साल की बेटी ने सच बताया

मुरादनगर के ACP भास्कर वर्मा ने बताया कि सोनिया का भाई संदीप जनवरी से ही अपनी बहन की तलाश कर रहा था क्योंकि वह उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था. जब भी उसने संपर्क करने की कोशिश की, आरोपी टालमटोल वाले जवाब देते रहे. संदीप अपनी बहन और भांजियों की तलाश में मुरादनगर आया और आखिरकार उसे अपनी भांजी मिल गई. वह उसे अपने साथ ले गया; जब बच्ची सहज महसूस करने लगी, तो 10 साल की उस लड़की ने अपने मामा को बताया कि उसकी मां की हत्या कैसे हुई थी. इसके बाद, संदीप ने पुलिस से संपर्क किया और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

Tags: ghaziabadmurder caseuttar pradesh
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