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गाजियाबाद बना ‘जलनगरी’! 164 mm बरसात के बाद सड़क धंसी; सड़कों पर लोग नाव चलाने को मजबूर

Ghaziabad Heavy Rain: गाजियाबाद में गुरुवार को भारी बारिश हुई, जिसके कारण सड़कें जलमग्न हो गईं, यातायात और सामान्य जनजीवन बाधित हो गया, जबकि बाढ़ग्रस्त इलाकों में नावों का उपयोग कर रहे लोगों के नाटकीय दृश्य और वसुंधरा में सड़क ढहने से व्यवधान के पैमाने पर प्रकाश पड़ा.

By: Shristi S | Published: July 9, 2026 10:33:22 PM IST

भारी बारिश के कारण जलमग्न हुई गाजियाबाद की सड़कें
भारी बारिश के कारण जलमग्न हुई गाजियाबाद की सड़कें


Ghaziabad Heavy Rain Waterlogging: दिल्ली-NCR के गाजियाबाद में गुरुवार को भारी बारिश हुई, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पिछले 24 घंटों में कमला नेहरू नगर में 164 मिमी और हिंडन में 134 मिमी बारिश दर्ज की.

भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गईं, यातायात और सामान्य जनजीवन बाधित हो गया, जबकि बाढ़ग्रस्त इलाकों में नावों का उपयोग कर रहे लोगों के नाटकीय दृश्य और वसुंधरा में सड़क ढहने से व्यवधान के पैमाने पर प्रकाश पड़ा. बारिश का असर निकटवर्ती नोएडा पर भी पड़ा, जहां कई इलाकों से जलभराव और यातायात जाम की खबरें मिलीं.

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भारी बारिश के बाद सड़क धंस गई

बारिश से जुड़ी सबसे गंभीर घटनाओं में से एक वसुंधरा सेक्टर 13 से सामने आई, जहां लगातार बारिश के बाद एक निर्माणाधीन बेसमेंट के बगल में सड़क का एक हिस्सा धंस गया. एक खड़ी कार और एक स्कूटर गड्ढे में गिर गए, जबकि पास का बिजली का खंभा गड्ढे की ओर झुक गया. घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन दोनों वाहन बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गए.

सड़कों पर पानी भर गया, नावें चल रही हैं

जैसे ही कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया, सोशल मीडिया पर वसुंधरा में इस्तेमाल की जा रही नावों के दृश्य सामने आए, जो शहर में बाढ़ की भयावहता को उजागर करते हैं. भारी बारिश को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने भी सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है.

निवासियों ने व्यापक बाढ़ के लिए खराब जल निकासी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि शहर की जल निकासी व्यवस्था बारिश से निपटने में विफल रही.

दूध आपूर्तिकर्ता सलमान ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि बारिश के कारण उनका काम प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा मैं कुछ इलाकों में दूध नहीं पहुंचा सका क्योंकि सड़कों पर भारी पानी भर गया था और वहां से गुजरना मुश्किल हो गया था.

नाली की सफाई महज़ दिखावा- अन्य निवासी

एक अन्य निवासी, अकबर अली ने समाचार एजेंसी को बताया कि नाली की सफाई महज़ दिखावा थी. आटा और किराने की आपूर्ति का व्यवसाय करने वाले अली ने कहा अगर नालियों को ठीक से साफ किया गया होता, तो पानी निकल गया होता. पानी घुटने के स्तर से ऊपर बढ़ गया है और यहां तक ​​कि सड़क किनारे की दुकानों में भी पानी भर गया है. इससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है.

Tags: ghaziabadheavy rainuttar pradesh
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