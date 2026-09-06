Haji Salman: कौन है हाजी सलमान? जिसके नाम से लोनी में हुआ बवाल; पुलिस ने क्यों रखा 25 हजार का इनाम

Loni Haji Salman Warrant: गाजियाबाद के लोनी में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है कि मामला अब पुलिस तक पहुंच चुका है. हाजी सलमान पर भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने और धमकी देने का आरोप लगा है. विधायक समर्थक ललित की शिकायत पर लोनी बॉर्डर थाने पर FIR दर्ज की गई है. वहीं, एक दूसरे मामले में फरार चल रहे हाजी सलमान की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. ऐसे में सवाल है कि आखिर हाजी सलमान कौन है और लोनी में उसके नाम पर इतना बवाल क्यों मचा है?

कौन है हाजी सलमान?

पुलिस के मुताबिक, बुन्दू के बेटे हाजी सलमान, जो गौरी पट्टी लोनी के रहने वाला है 30 साल के है. वह सोशल मीडिया पर सक्रिय इंफ्लुएंसर बताया जाता है. वह लोनी थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में वांछित चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

विधायक को धमकी देने का क्या है मामला?

विधायक समर्थक ललित ने लोनी बॉर्डर थाने में हाजी सलमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि सोशल मीडिया पर वायरल एक रील में विधायक नंदकिशोर गुर्जर के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. शिकायत के मुताबिक, वीडियो में विधायक की टांग तोड़ने, टांगों का चूरा करने और अकेले मिलने पर नुकसान पहुंचाने जैसी धमकी दी गई.

ललित का आरोप है कि यह वीडियो ओपन टॉक नामक चैनल के इंस्टाग्राम पेज से प्रसारित किया गया था. रील वायरल होने के बाद विधायक समर्थकों में नाराजगी फैल गई. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वीडियो में विधायक के खिलाफ व्यक्तिगत और निराधार बातें भी कहीं गईं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

मारपीट के मामले में भी आया नाम

हाजी सलमान का नाम हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता सुमित सूद के साथ हुई मारपीट के मामले में भी सामने आया था. आरोप है कि विवाद के दौरान सुमित के साथ मारपीट और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल की घटना हुई. इसके बाद हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने लोनी थाने पर धरना देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी.

पुलिस ने क्यों रखा 25 हजार का इनाम?

पुलिस के मुताबिक, हाजी सलमान फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. गिरफ्तारी नहीं होने के बाद पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. अब पुलिस उसकी तलाश के साथ वायरल वीडियो और उससे जुड़े आरोपों की भी जांच कर रही है.