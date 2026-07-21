Ghaziabad Double Murder: गाजियाबाद में दो बेटों ने ली मां-बाप की जान, घरेलू विवाद ने उजाड़ दिया पूरा परिवार; इलाके में दहशत

Ghaziabad Double Murder: गाजियाबाद से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के भीमनगर में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति की कथित तौर पर उनके ही दो बेटों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

घर के अंदर हुआ खूनी विवाद

पुलिस के मुताबिक, भीमनगर निवासी गंगाशरण अपनी पत्नी विमलेश और दोनों बेटों दीपक व ललित के साथ रहते थे. सोमवार को किसी बात को लेकर परिवार के भीतर कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई. इस दौरान गंगाशरण और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए.घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पड़ोसियों ने बताई घर की हकीकत

आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इस परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते थे. गंगाशरण अखबार की न्यूज एजेंसी चलाते थे, जबकि उनके दोनों बेटे लंबे समय से बेरोजगार बताए जा रहे हैं.स्थानीय लोगों के अनुसार, पिता बेटों से नौकरी करने और जिम्मेदारी निभाने की बात कहते थे. इसी बात को लेकर घर में आए दिन विवाद होता था. दोनों बेटों की शादी हो चुकी है, लेकिन बेरोजगारी के कारण उनकी पत्नियां भी उनके साथ नहीं रहती थीं.

किरायेदार ने क्या देखा?

मकान में किराए पर रहने वाली एक महिला ने बताया कि अचानक तेज आवाजें सुनाई दीं. वह बाहर निकली तो ऊपर जाने वाला गेट बंद था. उन्होंने कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. कुछ देर बाद पता चला कि घर के भीतर गंभीर घटना हो चुकी है.

पुलिस कर रही हर पहलू की जांच

डीसीपी सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. घायल दंपति को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल दोनों बेटों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस घरेलू विवाद समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

हाल ही में मोदीनगर में भी हुई थी ऐसी वारदात