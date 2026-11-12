Ghaziabad Crime: स्कूटर पर ‘बैठकर’ 1000 मीटर गई लाश ! दोहराया गया ‘जाने भी दो यारों’ का सीन

Ghaziabad Crime: गाजियाबाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है. इन पर आरोप है कि दिल्ली के सोनिया विहार में कार से टक्कर मारने के बाद इन्होंने एक कचरा बीनने वाले व्यक्ति के शव को ट्रोनिका सिटी में फेंक दिया. बुधवार को पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गाजियाबाद पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है. इन पर आरोप है कि मंगलवार सुबह दिल्ली के सोनिया विहार में कार से टक्कर मारने के बाद इन्होंने 38 वर्षीय एक कचरा बीनने वाले व्यक्ति के शव को ट्रोनिका सिटी के एक खाली प्लॉट में फेंक दिया.

कचरा बीनने वाले शख्स को मारी थी टक्कर

आरोपियों ने कार को वापस उस कार-वॉशिंग सेंटर पर छोड़ दिया, जहां उनमें से एक काम करता था. इसके बाद वे शव को स्कूटर पर रखकर गाजियाबाद ले गए. लोनी सर्कल के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) राम किशन ने बताया कि 25 वर्षीय ड्राइवर दिल्ली के एक कार-वॉशिंग सेंटर में काम करता है, जिस डिजायर कार का वे इस्तेमाल कर रहे थे वह एक ग्राहक की गाड़ी थी. पुलिस के अनुसार, ये चारों लोग आपस में दोस्त हैं और इनकी उम्र 23 से 28 साल के बीच है. ये लोग एक पार्टी से लौट रहे थे तभी तड़के करीब 2:50 बजे दिल्ली में चौहान पट्टी गेट के पास इनकी स्विफ्ट डिजायर कार ने कचरा बीनने वाले व्यक्ति को टक्कर मार दी.

एसीपी किशन ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि कार से कुचले जाने के कारण कचरा बीनने वाले की मौत हो गई. इसके बाद संदिग्धों ने कार को वापस कार-वॉशिंग सेंटर पर छोड़ दिया और उनमें से दो लोग एक स्कूटी ले आए. उन्होंने शव को स्कूटी पर अपने बीच रखा और करीब एक किलोमीटर दूर गाजियाबाद ले गए. ट्रोनिका सिटी की ओम विहार कॉलोनी में उन्हें एक खाली प्लॉट दिखा, जिसके चारों ओर बाउंड्री वॉल थी। वहां उन्होंने शव को फेंक दिया और फरार हो गए.

पुलिस ने बताया कि स्विफ्ट डिजायर से उतरे बाकी दो संदिग्ध एक स्कॉर्पियो-N SUV में स्कूटी के पीछे-पीछे चल रहे थे। उन्होंने यह पक्का करने के लिए कि सब कुछ सामान्य है. प्लॉट के चारों ओर चक्कर भी लगाए. मंगलवार सुबह होने पर स्थानीय लोगों ने प्लॉट में शव देखा और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज की जांच शुरू की.

शव को सीट पर लेकर गए थे प्लॉट तक

ग्रामीण जोन के डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि CCTV फुटेज में दिखा कि मंगलवार सुबह करीब 4 बजे एक स्कॉर्पियो-N SUV संदिग्ध तरीके से प्लॉट के आसपास घूम रही थी. रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से पुलिस चारों संदिग्धों तक पहुंच गई. यह SUV भी एक ग्राहक की थी. CCTV की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि दो लोग (एक जो स्कूटी चला रहा था और दूसरा जो पीछे बैठा था) शव को अपने बीच रखकर प्लॉट पर लाए थे और उसे वहां फेंक दिया. चारों संदिग्धों का पता लगाकर उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है.

दिल्ली में मारा, शव फेंका गाजियाबाद में

पुलिस ने इस अपराध में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट डिजायर और स्कॉर्पियो-N SUV को जब्त कर लिया है. डीसीपी ने बताया कि मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने ट्रोनिका सिटी थाने में FIR दर्ज कर ली है. चूंकि दुर्घटना दिल्ली में हुई थी और शव को गाजियाबाद में फेंका गया, इसलिए हम कानूनी सलाह भी ले रहे हैं. इसके आधार पर संदिग्धों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने मंगलवार देर रात ट्रोनिका सिटी थाने में एक FIR दर्ज की. यह FIR BNS की धाराओं 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 106(1) (लापरवाही या असावधानी से किसी की मौत का कारण बनना, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता), 238 (सबूत मिटाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज की गई है.

दोहराया गया ‘जाने भी दो यारों’ का सीन

कई दशकों पहले नसीरुद्दीन शाह और पंकज कपूर अभिनीत फिल्म’जाने भी दो यारों’ इसमें भी इससे मिलता-जुलता सीन था, जिसमें शव का डंप किया जाता है.