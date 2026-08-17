एक झटके में छिन गई जिंदगी! चाइनीज मांझे की चपेट में आया बाइक सवार, गर्दन कटने से मौत

यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया. बैन होने के बावजूद चाइनीज मांझे ने एक बाइक सवार युवक की जान ले ली. यह घटना एनएच-9 पर कौशांबी थाना क्षेत्र में घटी. आनन-फानन पर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई. इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि चाइनीज मांझे के बैन के बाद यह कैसे हुआ.

कब और कैसे हुई यह घटना?

स्वतंत्रता दिवस के दिन गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल चलाते समय बैन चीनी मांझे से नोएडा के बहमपुर के रहने वाले रवि की गर्दन में डोर फंसने से गहरी चोट लगी और वह मोटरसाइकिल से गिर गया. हालांकि, उसे मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वह 27 साल का था. इससे एक बार फिर पाबंदियों के बावजूद जानलेवा पतंग मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर सवाल उठ रहे हैं. पुलिस के अनुसार , पीड़ित रवि राज अपने दोस्त नरेश के साथ दिल्ली -गाजीपुर की ओर जा रहा था, तभी UP गेट के पास धारदार धागा उसके गले में उलझ गया.

आपको बता दें कि रवि ऑनलाइन डिलीवरी का काम करता था और मूल रूप से बिहार का रहने वाला था.

वीडियो भी आया सामने

घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रवि की गर्दन कटने के बाद उसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा है. उसका दोस्त उसकी गर्दन पर कपड़ा बांधकर खून बहने से रोकने की कोशिश करता दिख रहा है. यह इतना दर्दनाक वीडियो है कि इसे दिखाया नहीं जा सकता.

पुलिस ने बताया कि उन्हें 15 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे डायल 112 पर एक घायल आदमी के बारे में जानकारी मिली. खोड़ा और कौशांबी पुलिस स्टेशन की टीमें दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर पहुंचीं और रवि को अस्पताल ले गईं. उनकी मौत के बाद पुलिस ने जांच और पोस्टमार्टम किया। आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है.

चाइनीज मांझे पर है बैन

दिल्ली में 10 जनवरी 2017 से चीनी मांझे पर बैन है. 2023 में स्वतंत्रता दिवस से पहले, दिल्ली सरकार ने इसके प्रोडक्शन, स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल पर बैन को दोहराया, और चेतावनी दी कि नियम तोड़ने पर पांच साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

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