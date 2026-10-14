Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: रात के सन्नाटे में बाइक से आए 2 युवक, कार के पास पहुंचे और फिर… गाजियाबाद में बदमाशों का कांड CCTV में कैद

UP Crime: रात के सन्नाटे में बाइक से आए 2 युवक, कार के पास पहुंचे और फिर… गाजियाबाद में बदमाशों का कांड CCTV में कैद

Sahibabad Car Theft: गाजियाबाद के साहिबाबाद में देर रात दो युवकों ने घर के बाहर खड़ी कार मिनटों की कोशिश के बाद चोरी कर लिया. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इलाके में हलचल मच गई.

By: Shristi S | Published: October 14, 2026 7:07:08 PM IST

गाजियाबाद में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी चोरी की
गाजियाबाद में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी चोरी की


Ghaziabad Car Theft: रात का सन्नाटा, सड़क पर खड़ी कार और अचानक पहुंचे दो संदिग्ध युवक. कुछ ही देर बाद ऐसा हुआ कि घर के बाहर खड़ी गाड़ी गायब हो गई. यह मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित लाजपत नगर से सामने आया है. जहां दो संदिग्ध युवकों ने कार चोरी की है. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की पहचान करने और चोरी हुई कार का पता लगाने में जुटी है.

रात करीब 1:58 बजे पहुंचे बाइक सवार बदमाश

CCTV फुटेज के मुताबिक, बुधवार देर रात करीब 1:58 बजे बाइक पर सवार होकर दो युवक इलाके में पहुंचे. उनकी नजर घर के बाहर खड़ी कार पर पड़ी. इसके बाद उनमें से एक युवक कार के पास गया और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, जबकि दूसरा आसपास मौजूद रह कर निगरानी कर रहा था.

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बार-बार कोशिश के बाद स्टार्ट हुई कार

बताया जा रहा है कि कार स्टार्ट करने के लिए आरोपी ने कई बार कोशिश की. शुरुआत में उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई. इसके बाद आरोपी कार लेकर मौके से फरार हो गया. पूरी वारदात करीब 2 मिनट और 36 सेकंड में अंजाम दी गई.

CCTV फुटेज के आधार पर जांच

घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में कार चोरी की बात सामने आई है. पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों का सुराग ढूंढ रही है. चोरी हुई कार को भी बरामद करने की कोशिश की जा रही है. इस घटना से उन लोगों में चिंता बढ़ गई है जो अपने घरों के बाहर अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं. हालांकि, आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जांच के नतीजों का इंतजार है.

Tags: ghaziabaduttar pradesh
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