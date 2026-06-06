Ghaziabad: क्या आपका प्लॉट भी खतरे में है? यमुना-हिंडन की जमीन पर कब्जों की होगी इंच-इंच जांच; अवैध निर्माण पर चलेगा पीला पंजा!

Ghaziabad Illegal Construction: यूपी के गाजियाबाद के यमुना या हिंडन नदी के पास अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा है, घर बनाया है और वहां रह रहे हैं या वहां कोई निवेश किया है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. गाज़ियाबाद ज़िला प्रशासन ने दोनों नदियों के किनारे ‘खादर’ (बाढ़-मैदान) इलाकों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़ों और निर्माणों के खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत का संकेत दिया है.

कलेक्ट्रेट में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में, ज़िला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार मंदर ने साफ किया कि यमुना और हिंडन नदियों की जमीन की असली सीमाओं को तय किया जाएगा और मौजूदा अवैध कब्ज़ों और निर्माणों की पहचान की जाएगी. इसके बाद, नियमों के अनुसार जमीन को कब्ज़े से मुक्त कराने के लिए कार्रवाई की जाएगी.

जांच के दायरे में नदी के तल वाली जमीनें

इस पहल के तहत, प्रशासन सिर्फ़ मौजूदा स्थिति को ही नहीं देखेगा; बल्कि रेवेन्यू रिकॉर्ड, सिंचाई विभाग की फाइलों और पुराने नक्शों का इस्तेमाल करके नदी की असली सीमाओं का पता लगाएगा और यह भी देखेगा कि समय के साथ कहां-कहां कब्ज़े हुए हैं. इसका मतलब है कि जो प्लॉट, फार्महाउस, घर या बस्तियां सालों से मौजूद हैं, लेकिन नदी के तल (रिवरबेड) वाली जमीन पर बनी हैं, वे जांच के दायरे में आ सकती हैं.

किन इलाकों पर असर पड़ सकता है?

हालाँकि प्रशासन ने अभी तक सार्वजनिक रूप से किसी खास कॉलोनी का नाम नहीं लिया है, लेकिन हिंडन और यमुना के किनारे बसे कई इलाके बाढ़-संभावित क्षेत्रों में कब्ज़े और निर्माण को लेकर अक्सर चर्चा में रहे हैं. ऐसी कई जगहें इस जांच और सर्वे के दायरे में आ सकती हैं.

इनमें लोनी बॉर्डर के पास हिंडन नदी के किनारे के इलाके, बेहता हाजीपुर इलाका, खोड़ा और नदी के किनारे के आस-पास के इलाके, करहेरा इलाके के कुछ हिस्से, अर्थला और मोहन नगर के पास हिंडन बेल्ट, यमुना से प्रभावित ट्रोनिका सिटी के पास के इलाके, यमुना ‘खादर’ (बाढ़-मैदान) से सटे गाँव और अर्ध-शहरी इलाके

निवाड़ी, मुरादनगर और भोजपुर ब्लॉक में नदी के किनारे के कुछ इलाके, छिजारसी का बड़ा ‘खादर’ इलाका, कनावनी गाँव के पास ‘खादर’ इलाके का एक बड़ा हिस्सा शामिल हैं.

ज़िला मजिस्ट्रेट ने सख़्त निर्देश क्यों जारी किए?

बैठक के दौरान, ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यमुना और हिंडन नदियां सिर्फ़ पानी के स्रोत ही नहीं हैं, बल्कि इलाके के इकोलॉजिकल बैलेंस (पर्यावरण संतुलन) के लिए भी बहुत जरूरी हैं. नदी वाले इलाकों में कब्ज़ा करने से पानी का प्राकृतिक बहाव रुकता है, जिससे बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ जाता है. प्रशासन का मानना ​​है कि नदी की जमीन पर अवैध निर्माण न सिर्फ़ पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं, बल्कि भविष्य में जान-माल के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं.

ज़िला मजिस्ट्रेट ने संबंधित विभागों को संयुक्त सर्वे करने, मौके पर जाकर जांच करने और तय समय के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. नतीजतन, आने वाले हफ़्तों में नदी के किनारे वाले इन इलाकों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज़ होने की संभावना है. हिंडन या यमुना नदियों के किनारे रहने वाले लोगों या वहां प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अब सावधानी बरतने का समय है. प्रशासन अब नदी की जमीन के हर इंच की बारीकी से जांच कर रहा है, और सर्वे के बाद अगर कोई अवैध कब्ज़ा पाया जाता है, तो कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता.

क्या आपका प्लॉट भी खतरे में है?

असल में, गाज़ियाबाद और NCR इलाके में सस्ते प्लॉट और अनधिकृत कॉलोनियों का एक बहुत बड़ा बाज़ार रहा है एक ऐसा सेक्टर जो लगातार फल-फूल रहा है. बहुत से लोगों ने बिना ठीक से जांच-पड़ताल किए नदी के किनारे या खादर (बाढ़ वाले मैदान) इलाकों में जमीन खरीदी. अब, अगर प्रशासन पुराने रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई करता है, तो इन खरीदारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. जिन लोगों ने हाल के सालों में नदी के पास जमीन खरीदी है, उन्हें अपने प्लॉट के रेवेन्यू रिकॉर्ड, खतौनी (अधिकारों का रिकॉर्ड), नक्शे और कानूनी स्थिति की जांच कर लेनी चाहिए.