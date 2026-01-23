Home > उत्तर प्रदेश > रोटी बनाने से पहले शर्मनाक करतूत, आटे में थूकता पकड़ा गया कर्मचारी, कुक समेत मालिक गिरफ्तार

रोटी बनाने से पहले शर्मनाक करतूत, आटे में थूकता पकड़ा गया कर्मचारी, कुक समेत मालिक गिरफ्तार

Ghaziabad News: गाजियाबाद पुलिस ने एक लोकल रेस्टोरेंट के मालिक और एक कुक को कथित तौर पर रोटी बनाने से पहले आटे पर थूकने के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद की गई है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 23, 2026 6:31:56 PM IST

Ghaziabad News
Ghaziabad News


Ghaziabad News: गाजियाबाद पुलिस ने एक लोकल रेस्टोरेंट के मालिक और एक कुक को कथित तौर पर रोटी बनाने से पहले आटे पर थूकने के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद की गई है. अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुक कथित तौर पर चपाती बनाते समय आटे पर थूकता हुआ दिख रहा था. गोविंदपुरम के शिव मंदिर के पुजारी आचार्य शिवकांत पांडे ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद कवि नगर पुलिस ने कार्रवाई की है.

You Might Be Interested In

पूरा मामला क्या है?

पुलिस के मुताबिक यह घटना 19 जनवरी को हुई थी. ऑनलाइन वीडियो देखने के बाद पुजारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. रेस्टोरेंट मंदिर से करीब 50 मीटर की दूरी पर है. शिकायत के बाद पुलिस ने फूड आउटलेट का निरीक्षण किया है. पूरे मामले की जानकारी देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (कवि नगर) सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पूछताछ के दौरान रेस्टोरेंट मालिक, जिसकी पहचान अमजद के रूप में हुई है, घटना के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है. मामला सामने आने के बाद उसने कुक फैजान के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की है. अधिकारी ने बताया कि मालिक और कुक दोनों को मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

सुरों की थी रानी फिर भी चुना ओशो का रास्ता, दौलत और शोहरत में नहीं मिल रहा था सुकून; जानें रेखा की पूरी कहानी

यह गौरतलब है कि हाल के सालों में ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें रेस्टोरेंट में कुक रोटी बनाते समय आटे पर थूकते हुए दिखे है. जब भी ऐसे वीडियो सामने आते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन ये घटनाएं रुकती हुई नहीं दिख रही है.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: Amjad arrestFaizan arrestGovindpuram incidentroti hygieneUttar Pradesh Crime
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
रोटी बनाने से पहले शर्मनाक करतूत, आटे में थूकता पकड़ा गया कर्मचारी, कुक समेत मालिक गिरफ्तार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रोटी बनाने से पहले शर्मनाक करतूत, आटे में थूकता पकड़ा गया कर्मचारी, कुक समेत मालिक गिरफ्तार
रोटी बनाने से पहले शर्मनाक करतूत, आटे में थूकता पकड़ा गया कर्मचारी, कुक समेत मालिक गिरफ्तार
रोटी बनाने से पहले शर्मनाक करतूत, आटे में थूकता पकड़ा गया कर्मचारी, कुक समेत मालिक गिरफ्तार
रोटी बनाने से पहले शर्मनाक करतूत, आटे में थूकता पकड़ा गया कर्मचारी, कुक समेत मालिक गिरफ्तार