रोटी बनाने से पहले शर्मनाक करतूत, आटे में थूकता पकड़ा गया कर्मचारी, कुक समेत मालिक गिरफ्तार

Ghaziabad News: गाजियाबाद पुलिस ने एक लोकल रेस्टोरेंट के मालिक और एक कुक को कथित तौर पर रोटी बनाने से पहले आटे पर थूकने के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद की गई है. अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुक कथित तौर पर चपाती बनाते समय आटे पर थूकता हुआ दिख रहा था. गोविंदपुरम के शिव मंदिर के पुजारी आचार्य शिवकांत पांडे ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद कवि नगर पुलिस ने कार्रवाई की है.

पूरा मामला क्या है?

पुलिस के मुताबिक यह घटना 19 जनवरी को हुई थी. ऑनलाइन वीडियो देखने के बाद पुजारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. रेस्टोरेंट मंदिर से करीब 50 मीटर की दूरी पर है. शिकायत के बाद पुलिस ने फूड आउटलेट का निरीक्षण किया है. पूरे मामले की जानकारी देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (कवि नगर) सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पूछताछ के दौरान रेस्टोरेंट मालिक, जिसकी पहचान अमजद के रूप में हुई है, घटना के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है. मामला सामने आने के बाद उसने कुक फैजान के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की है. अधिकारी ने बताया कि मालिक और कुक दोनों को मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

यह गौरतलब है कि हाल के सालों में ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें रेस्टोरेंट में कुक रोटी बनाते समय आटे पर थूकते हुए दिखे है. जब भी ऐसे वीडियो सामने आते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन ये घटनाएं रुकती हुई नहीं दिख रही है.