Home > उत्तर प्रदेश > Ghaziabad: हैवानियत के दौरान चीखी थी मासूम, दरिंदे विनय ने पाइप से किया लहूलुहान; गाजियाबाद रेप केस में सनसनीखेज खुलासा

Ghaziabad: हैवानियत के दौरान चीखी थी मासूम, दरिंदे विनय ने पाइप से किया लहूलुहान; गाजियाबाद रेप केस में सनसनीखेज खुलासा

Ghaziabad Girl Rape murder: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक अंडर-कंस्ट्रक्शन मॉल में सात साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और फिर उसकी हत्या करने वाले आरोपियों ने उस रात हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं.

By: Shristi S | Published: July 14, 2026 10:53:36 AM IST

गाजियाबाद में बच्ची के साथ रेप मर्डर केस में हुआ सनसनीखेज खुलासा
गाजियाबाद में बच्ची के साथ रेप मर्डर केस में हुआ सनसनीखेज खुलासा


Ghaziabad Girl Rape Murder Case: यूपी के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक अंडर-कंस्ट्रक्शन मॉल में सात साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और फिर उसकी हत्या करने वाले आरोपियों ने उस रात हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं.

पुलिस जांच में पता चला है कि जब बच्ची चिल्लाई तो गेट पर खड़े विनय ने पास में पड़ा लोहे का पाइप उठाया और उसके सिर पर ज़ोर से मारा. जैसे ही उसे मारा, उसने एक और आरोपी शहाबुद्दीन के साथ मिलकर बेहोश बच्ची को एक खाली लिफ्ट शाफ़्ट से नीचे बेसमेंट में फेंक दिया, ताकि किसी को घटना का पता न चले.

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भागने की फिराक में था आरोपी

DCP के मुताबिक, आरोपियों को पता था कि शाफ़्ट के नीचे बेसमेंट की तीसरी मंज़िल पर पानी भरा हुआ है. उन्हें उम्मीद थी कि लाश पानी में डूब जाएगी, जिससे घटना में देर हो जाएगी. DCP धवल जायसवाल ने बताया कि घटना के बाद विनय अपनी झुग्गी में गया और अपना आधार कार्ड और कुछ पैसे जेब में रखकर भागने की फिराक में था. इसी बीच बच्ची के घरवालों ने उसे पकड़ लिया. उसने पुलिस को अपना आधार कार्ड दिखाया, जिसमें उसका जन्म का साल 2008 लिखा था. इसके आधार पर पुलिस ने उसे नाबालिग माना और मेडिकल जांच कराई, लेकिन जांच में वह बालिग निकला.

पुलिस के मुताबिक, विनय सातवीं क्लास में फेल था. मेडिकल रिपोर्ट में यह कन्फर्म नहीं हुआ कि आरोपी नशे में थे. पुलिस ने लड़की और दोनों आरोपियों के खून से सने कपड़े, मौके से बरामद लोहे का पाइप, लड़की की चप्पलें और टूटे बाल समेत दूसरे सबूत फोरेंसिक लैब भेज दिए हैं. दोनों आरोपियों के DNA सैंपल भी जांच के लिए लिए गए हैं.

फास्ट-ट्रैक कोर्ट में अपील की जाएगी

डीसीपी ने बताया कि मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराने के लिए अपील की जाएगी. पुलिस ने घटना से जुड़े लगभग सभी अहम सबूत इकट्ठा कर लिए हैं. इसमें CCTV फुटेज, दुकानदारों और स्थानीय लोगों के बयान, खून से सने कपड़े, लोहे का पाइप, लड़की की चप्पलें और दूसरे फोरेंसिक सबूत शामिल हैं. पुलिस एक हफ्ते के अंदर चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर रही है.

घटना के बाद, दोनों आरोपी अपनी झुग्गियों में लौट आए, लेकिन लड़की के परिवार और आस-पास के लोगों ने उसे ढूंढते हुए पकड़ लिया. कई लोगों ने उन्हें पहले लड़की को चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खिलाते और फिर उसे ले जाते हुए देखा. हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एक सिक्योरिटी गार्ड ने मौके का वीडियो बनाया, जिसमें दोनों आरोपी लोगों से घिरे हुए दिख रहे थे. उसने यह वीडियो कंपनी के साथियों और जान-पहचान वालों के साथ शेयर किया, जिसके बाद यह तेज़ी से वायरल हो गया.

हर जगह लड़ाई के निशान

मॉल की तीसरी मंज़िल पर जिस कमरे में लड़की के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, उसकी कई दीवारों पर खून के धब्बे मिले. इससे शक है कि लड़की ने आरोपियों का विरोध किया और उसके साथ मारपीट की गई. कमरे से थोड़ी दूरी पर, लिफ्ट के खुलने से एक लोहे की रॉड निकली हुई मिली. आरोपी ने लड़की के सिर पर पाइप मारकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश नीचे फेंक दी, जो बेसमेंट 3 में मिली.

खाली बीयर के कैन और गिलास मिले

पूरे निर्माणाधीन मॉल में खाली बीयर के कैन और गिलास बिखरे हुए मिले. मज़दूरों का आरोप है कि रात में काम खत्म होने के बाद असामाजिक तत्व घुसकर शराब पीते हैं. उनका आरोप है कि यह सब सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में होता है. मजदूरों का कहना है कि वे शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें डर है कि ठेकेदार उन्हें नौकरी से निकाल देगा. सब कुछ देखने के बावजूद, वे चुप रहने को मजबूर हैं.

Tags: ghaziabadMurderrape
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