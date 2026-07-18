Home > उत्तर प्रदेश > सिंदूर सूखा भी नहीं था कि… लोन लेकर घरवालों ने कराई बेटे की शादी; सुहागरात से पहले ही दुल्हन ने दिया ऐसा झटका सुन पकड़ लेंगे माथा

सिंदूर सूखा भी नहीं था कि… लोन लेकर घरवालों ने कराई बेटे की शादी; सुहागरात से पहले ही दुल्हन ने दिया ऐसा झटका सुन पकड़ लेंगे माथा

Gaya Looteri Dulhan Case: गाजियाबाद के रहने वाले रविंद्र कुमार बड़े अरमानों के साथ बिहार के गया आए थे. उनके परिवार ने शादी की तैयारी के लिए लोन लिया था. फिर उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों के साथ एक मंदिर में दुल्हन से सात वचन लेकर शादी की.

By: Shristi S | Published: July 18, 2026 6:24:12 PM IST

गया में लुटेरी दुल्हन ससुरालवालों के गहने लेकर हुई फरार
गया में लुटेरी दुल्हन ससुरालवालों के गहने लेकर हुई फरार


Gaya Bride Fraud Case: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले रविंद्र कुमार बड़े अरमानों के साथ बिहार के गया आए थे. उनके परिवार ने शादी की तैयारी के लिए लोन लिया था. फिर उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों के साथ एक मंदिर में दुल्हन से सात वचन लेकर शादी की.

दुल्हन के माथे पर सिंदूर लगा था और उसे सोने-चांदी के गहने पहनाए गए थे. हालांकि, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि शादी के कुछ ही घंटों बाद पूरी कहानी बदल जाएगी. अब, दूल्हा खुद को धोखाधड़ी का शिकार बता रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरा मामला.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, बिहार के गया जिले में शादी में धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है. परिवार का आरोप है कि शादी के तुरंत बाद, नई-नवेली दुल्हन अपने कथित एजेंट के साथ कीमती सोने-चांदी के गहने, कैश और कपड़ों से भरा बैग लेकर मोटरसाइकिल पर फरार हो गई. इस शादी में धोखाधड़ी के बाद, पीड़ित परिवार ने गया के मुफस्सिल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. इस बीच, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गैंग से जुड़े दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है.

पीड़ित परिवार के मुताबिक, शादी के बाद, कथित एजेंट शकील ने उनके पहचान पत्र की फोटोकॉपी होने का दावा किया. वह दुल्हन को अपनी बाइक पर ले गया. जब जोड़ा काफी देर तक वापस नहीं आया, तो परिवार को शक हुआ और बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है. शिकायत के मुताबिक, शादी के लिए एक लाख रुपये कैश एडवांस में लिए गए थे. इसके अलावा, दुल्हन ने दूल्हे के खर्चे पर कपड़े और मेकअप पर पैसे खर्च किए.

परिवार ने लोन लेकर शादी तय की 

परिवार का यह भी आरोप है कि शादी से पहले उनके मोबाइल फोन से शादी के वीडियो और फोटो डिलीट कर दिए गए थे. इसके बाद दुल्हन कथित एजेंट के साथ भाग गई. पीड़ित, रवींद्र कुमार के बड़े भाई ने कहा कि परिवार ने लोन लेकर शादी तय की थी. शादी में लाखों रुपये खर्च किए गए, जिसमें सोने का मंगलसूत्र, झुमके, चांदी की पायल और बिछिया शामिल हैं. इस घटना के बाद परिवार को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

शिकायत के बाद मुफस्सिल पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दुल्हन की कथित बड़ी बहन और एक बिचौलिए को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है. हालांकि, मुख्य आरोपी, दुल्हन और कथित एजेंट अभी भी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है.

जांच में फ्रॉड रैकेट का एंगल भी शामिल 

पुलिस का कहना है कि वे हर एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं. वे यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या कोई ऑर्गनाइज्ड मैरिज फ्रॉड गैंग शामिल है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दुल्हन और दूसरे आरोपी अभी सामने नहीं आए हैं.

Tags: biharGaya NewsLooteri Dulhan Ganguttar pradesh
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