Jantar Mantar Protest: ‘हिम्मत कैसे हुई…’ गौतमबुद्धनगर के मजिस्ट्रेट को सुप्रीट कोर्ट ने लगाई लताड़

Jantar Mantar Protest: गौतम बुद्ध नगर एडमिनिस्ट्रेशन को 20 साल के लॉ स्टूडेंट को कथित तौर पर एंटी-गवर्नमेंट प्रोपेगैंडा फैलाने और साथी स्टूडेंट्स को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए उकसाने के लिए प्रिवेंटिव नोटिस जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (09 सितंबर, 2026) को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रोटेस्ट में शामिल स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए उसके साफ निर्देश के बावजूद ऐसा ऑर्डर जारी नहीं कर सकता. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से एक्सप्लेनेशन मांगेगा, जब सीनियर एडवोकेट बिश्वजीत भट्टाचार्य ने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अक्षत त्रिपाठी को 4 सितंबर को जारी नोटिस को बेंच के ध्यान में लाया.

CJI सीनियर एडवोकेट बिश्वजीत भट्टाचार्य से सहमत थे कि नोटिस जारी करना भले ही इसे अगले दिन वापस ले लिया गया हो. पहली नज़र में सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के ऑर्डर का उल्लंघन है. CJI ने कहा कि हमारे साफ और स्पष्ट ऑर्डर को देखते हुए किसी भी युवा के खिलाफ एक्शन लेने का सवाल ही नहीं उठता. कोई भी हमारे ऑर्डर का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करेगा.

स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन पर SC का ऑर्डर

CJI कोर्ट के 1 सितंबर के ऑर्डर का ज़िक्र कर रहे थे, जिसमें उसने जुलाई में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों से पैदा हुए क्रिमिनल केस को खत्म करने के लिए संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल किया था. कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 20 से 25 जुलाई के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज FIR पर आगे कार्रवाई या जांच नहीं की जाएगी और उन्हें सभी मकसदों के लिए बंद माना जाएगा.

सुपीम कोर्ट ने दिया था FIR का करने का आदेश

उस बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस के वी मोहन भी थे. बेंच ने यह भी निर्देश दिया था कि उन्हीं घटनाओं के संबंध में कोई नई FIR दर्ज न की जाए और यह साफ किया कि सिर्फ विरोध प्रदर्शनों में शामिल होना पीनल कानूनों के तहत अपराध नहीं माना जा सकता. यह आदेश केंद्र द्वारा दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों के ज़रिए प्रदर्शनों से जुड़े क्रिमिनल केस रद्द करने की अर्जी के बाद आया.

केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि सरकार विरोध करने वाले ग्रुप के प्रतिनिधियों के साथ 25 जुलाई की मीटिंग के बाद दिए गए आश्वासनों का सम्मान करने के लिए कमिटेड है, जिसमें 20 से 25 जुलाई के बीच दर्ज FIR वापस लेना, उन घटनाओं पर कोई नया क्रिमिनल केस नहीं चलाना और NEET कैंडिडेट और आत्महत्या करने वाले दूसरे स्टूडेंट्स के परिवारों को मुआवजा देना शामिल है.

हालांकि, कोर्ट ने 2,837 लोगों के मामले पर अलग से विचार करने के लिए खुला छोड़ दिया था, जिनके बारे में दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था और वे पहली नज़र में विरोध स्थल पर मौजूद थे. पुलिस ने शारीरिक नुकसान या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं में उनकी व्यक्तिगत भूमिका, अगर कोई हो, का पता लगाने के लिए एक ही FIR दर्ज करने की इजाज़त मांगी थी।

भारत के स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट

सीनियर एडवोकेट बिश्वजीत भट्टाचार्य ने कोर्ट को बताया कि 1 सितंबर के ऑर्डर के बावजूद गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर के स्टूडेंट त्रिपाठी को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया था. उन्होंने इस घटना को भारत के स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट बताया और कोर्ट से ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए दखल देने की अपील की.

CJI ने कहा कि हमें हैरानी है कि कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नोटिस कैसे जारी कर सकता है, जबकि हमारे 1 सितंबर के ऑर्डर में साफ था कि प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले हमारे युवाओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है. यहां पर बता दें कि 4 सितंबर, 2026 को जारी और अगले दिन वापस लिए गए नोटिस में त्रिपाठी पर सरकार विरोधी जानकारी फैलाने और स्टूडेंट्स को जंतर-मंतर पर CJP प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था. इसमें उनसे कारण बताने को कहा गया कि उन्हें छह महीने तक शांति बनाए रखने के लिए 5 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो श्योरिटी देने का निर्देश क्यों न दिया जाए.

नोटिस कर दिया रद्द

पुलिस ने आरोप लगाया कि त्रिपाठी की गतिविधियों से GBU कैंपस में तनाव पैदा हुआ और पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने वाले टकराव की संभावना पैदा हुई, जिसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के रोकथाम के नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की गई. पुलिस ने बाद में जांच में पाया कि जिस जानकारी पर यह आधारित था, वह झूठी थी, जिसके बाद नोटिस रद्द कर दिया गया. यह भी पता चला कि त्रिपाठी अपने सेमेस्टर ब्रेक के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस से निकले थे और नोटिस जारी होने के समय अपने होमटाउन में थे, त्रिपाठी ने कहा था कि वह 25 मई को तीन महीने के सेमेस्टर ब्रेक के लिए GBU कैंपस से निकले थे और उस समय प्रयागराज में थे. उन्होंने जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात मानी.