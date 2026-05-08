गुस्साई पत्नी ने ले ली बेटियों की जान! पति ने मायके जाने से किया तो लगा ली आग, दम घुटने से मासूमों की हुई मौत

उत्तर प्रदेश के शामली में एक महिला पर मायके जाने की सनक इतनी ज्यादा हावी हो गई कि उसने मायके न जाने दिए जाने पर आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया. शामली के मोहल्ला आल दरमियान में यह दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है.

मायके न भेजने से क्षुब्ध अनीता (35) ने गुरुवार सुबह खुद को आग लगा ली. गंभीर रूप से झुलसने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं आग के धुएं से उसकी बेटियों वंदना (6) और जसप्रीत (1.5) का भी दम घुट गया और उनकी मौत हो गई. अनीता की हालत गंभीर बनी हुई है.

क्या है पूरा मामला

अनीता का पति जसविंदर उर्फ जस्सी पानीपत में सब्जी और फल बेचने का काम करता है. गुरुवार सुबह चार बजे जसविंदर पानीपत चला गया. घर पर उसकी मां ईश्वरी, पत्नी अनीता, बेटा आदी और बेटियां वंदना व जसप्रीत थी. सुबह जब अनीता ने बेटे को स्कूल भेज दिया और सास पड़ोस में चली गई तो उसने ये कदम उठाया. करीब 11 बजे मोहल्लेवालों ने जब मकान के अंदर से धुआं निकलता देखा तो शोर मचाया व पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने लोगों की मदद से कमरे का गेट तोड़ा और आग पर पानी डालकर बुझाया.

कमरे में चारपाई पर अनीता आग से बुरी तरह से झुलसी हुई थी, वहीं बराबर में बेड पर उसकी बेटी वंदना और जसप्रीत मृत अवस्था में थीं. फोरेंसिक टीम और एसपी एनपी सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की.

काफी दिन से चल रहा था पति से झगड़ा

पुलिस की जानकारी के अनुसार अनीता तीन दिन पहले ही मायके से आई थी और फिर से अपने मायके कंडेला जाने की जिद कर रही थी. पति-पत्नी के बीच इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था. पति के मायके न भेजने पर महिला ने चारपाई के पास रखे सिलिंडर की पिन को पेचकस से दबाकर गैस लीक कर माचिस से आग लगाई थी.

जसविंदर और अनीता के बीच लगभग 20 महीने से अनबन चल रही थी. अक्सर दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था. अनीता के पति जसविंदर ने बताया कि उसकी पत्नी बार-बार मायके जाने की जिद करती थी. जसविंदर के मुताबिक अनीता कहती थी कि उसे उसके साथ नहीं रहना है. बुधवार की रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ और अनीता ने कहा कि वह यहां नहीं रहेगी. इस पर पूछा कि कहां जाओगी तो उसने कहा कि अगर उसे मायके नहीं भेजा तो वह भगवान के पास चली जाएगी.