30 मुकदमे, 1 लाख का इनाम और कानून से बचा-बचा फिरता रहा कुख्यात... ऐसे हुआ एनकाउंटर में अंत!

UP Crime: अमरोहा, बुलंदशहर और नोएडा जैसे इलाकों में अपराध की दुनिया का एक ऐसा ही खौफनाक चेहरा था गैंगस्टर मेहरबान, जिसके नाम से कभी लोग थर-थर कांपते थे. उसके जुर्म का दायरा इतना बड़ा चुका था कि उस पर हत्या, लूट, डकैती और हत्या की कोशिश जैसे लगभग 30 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे. पुलिस की फाइलों में वांटेड चल रहे इस कुख्यात अपराधी की तलाश लंबे समय से की जा रही थी और उस पर सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये का भारी-भरकम इनाम भी रखा गया था. जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद मेहरबान कानून की गिरफ्त से लगातार बचता फिर रहा था, लेकिन उसका अंत आखिरकार एक पुलिस एनकाउंटर के दौरान हुआ.

जुर्म की दुनिया, 30 से ज्यादा संगीन मामले

गैंगस्टर मेहरबान कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि वह उत्तर प्रदेश और आसपास के कई जिलों में आतंक का दूसरा पर्याय बन चुका था. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उसके खिलाफ बुलंदशहर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और राजस्थान समेत विभिन्न थानों में करीब 29 से 30 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. मर्डर, लूटपाट और रंगदारी जैसे घिनौने अपराधों को बेखौफ होकर अंजाम देने की वजह से पुलिस के लिए वह सिरदर्द बन चुका था. उसकी धड़पकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन वह हर बार कानून की आंखों में धूल झोंककर फरार होने में कामयाब हो जाता था.

एक लाख के इनामी बदमाश की तलाश, फिर रसा शिकंजा

पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के लिए मेहरबान को पकड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था. उसकी गतिविधियों और क्रिमिनल नेटवर्क को देखते हुए उस पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था. खाकी लगातार उसकी टोह में थी और उसके हर एक ठिकाने पर नजर रखी जा रही थी. पुलिस जानती थी कि यह शातिर अपराधी जितनी जल्दी पकड़ा जाएगा, इलाके में उतना ही अमन-चैन लौटेगा. यही वजह थी कि उसकी तलाश में इंटेलिजेंस नेटवर्क को पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया था.

साहिबाबाद में हुआ अंत, पुलिस ने किया एनकाउंटर

जुर्म के रास्ते पर चलने वाले मेहरबान का अंत आखिरकार एक खतरनाक एनकाउंटर के साथ हुआ. खुफिया इनपुट्स के आधार पर पुलिस को उसके किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से साहिबाबाद या आसपास के इलाके में मूवमेंट की खबर मिली. जब पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने उसे घेरने की कोशिश की, तो उसने बचने के लिए खाकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मेहरबान बुरी तरह घायल हो गया. बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मुठभेड़ में पुलिस के कुछ जवान भी घायल हुए थे, लेकिन आखिरकार एक बड़े आतंक का हमेशा के लिए खात्मा हो गया.

ये भी पढ़ें:- Maharashtra News: नवरात्रि में गरबा खेलने गईं लड़कियों के साथ बदसलूकी? विरोध किया तो युवक ने सरेआम जड़े थप्पड़, आखिर क्या है मामला?