Home > उत्तर प्रदेश > Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे पर अब सफर नहीं रहेगा फ्री, कार से ट्रक तक कितना देना होगा टोल?

Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे पर अब सफर नहीं रहेगा फ्री, कार से ट्रक तक कितना देना होगा टोल?

Ganga Expressway Toll: यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू होने वाली है. अब तक इस एक्सप्रेसवे पर कोई टोल नहीं लिया जा रहा था. इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. ऐसे में चलिए जानें कि कार से ट्रक तक अब कितना होगा टोल.

By: Shristi S | Published: May 16, 2026 5:42:05 PM IST

गंगा एक्सप्रेसवे पर अब सफर नहीं रहेगा फ्री
गंगा एक्सप्रेसवे पर अब सफर नहीं रहेगा फ्री


Ganga Expressway Toll Rates: उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू होने वाली है. अब तक इस एक्सप्रेसवे पर कोई टोल नहीं लिया जा रहा था. इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. मेरठ से शुरू होकर, यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज तक जाता है. इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है.

इसके खुलने के समय से लेकर 15 मई तक, यह एक्सप्रेसवे टोल-फ्री रहा. हालांकि, अब आपको इस पर यात्रा करने के लिए शुल्क देना होगा. टोल दरें वाहन के प्रकार के आधार पर तय की गई हैं. टोल दरों से संबंधित जानकारी UPEIDA द्वारा एक्सप्रेसवे के चालू होने के समय जारी की गई थी.

You Might Be Interested In

कितना देना होगा टोल?

गंगा एक्सप्रेसवे पर, दोपहिया, तिपहिया और अन्य श्रेणियों के वाहनों के लिए टोल दरें अलग-अलग हैं. दोपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टरों के लिए ₹1.28 प्रति किलोमीटर का टोल तय किया गया है. इसके अलावा, कारों, जीपों, वैन और हल्के मोटर वाहनों के लिए, दर ₹2.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है.

हल्के वाणिज्यिक वाहनों, मिनी-बसों और इस श्रेणी में आने वाले अन्य वाहनों के लिए, दर ₹4.95 प्रति किलोमीटर तय की गई है. वहीं, बसों और ट्रकों के लिए, दर ₹8.20 प्रति किलोमीटर है. मल्टी-एक्सल वाहनों, भारी मशीनरी और अर्थ-मूविंग उपकरणों के लिए, गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल ₹12.60 प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है. बड़े आकार के वाहनों के लिए, दर ₹16.10 प्रति किलोमीटर है.

उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे

594 किलोमीटर की लंबाई के साथ, गंगा एक्सप्रेसवे राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है. इसकी सड़क पर डामर की 100 मिलीमीटर मोटी परत बिछाई गई है, जो इसकी मजबूती और सभी मौसमों में उपयोग के लिए इसकी तत्परता सुनिश्चित करती है. डामर की यह परत सड़क की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करेगी, और इसे अत्यधिक गर्मी और भारी बारिश दोनों से बचाएगी.

गंगा एक्सप्रेसवे 12 प्रमुख ज़िलों को जोड़ता है

UPEIDA (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के अधिकारियों के अनुसार, इस एक्सप्रेसवे का निर्माण CBR यानी कैलिफ़ोर्निया बेयरिंग रेश्यो तकनीक का उपयोग करके किया गया है. गंगा एक्सप्रेसवे 12 प्रमुख ज़िलों को जोड़ता है, जिनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल हैं.

इसे न केवल वाहनों की आवाजाही के लिए डिज़ाइन किया गया है, बल्कि विशेष परिस्थितियों में विमानों की लैंडिंग की सुविधा देने के लिए भी बनाया गया है. इस एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी है, जहां आपातकाल के दौरान वायु सेना के विमान उतर सकते हैं. इसके अलावा, पूरे एक्सप्रेसवे पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, CCTV निगरानी, ​​आपातकालीन कॉल बॉक्स और एम्बुलेंस व गश्ती इकाइयों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध हैं.

Tags: ganga expresswaynarendra modiuttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

IPL के 6 सबसे महंगे स्पेल, जब बल्लेबाजों ने नहीं...

May 16, 2026

हार्मोन्स रहेंगे हमेशा काबू में!

May 16, 2026

सिर्फ 5 मिनट में एंग्जाइटी गायब!

May 16, 2026

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026

59 साल की हुईं ‘धक-धक’ गर्ल

May 15, 2026

तांबे की बोतल पानी पीना है फायदेमंद

May 15, 2026
Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे पर अब सफर नहीं रहेगा फ्री, कार से ट्रक तक कितना देना होगा टोल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे पर अब सफर नहीं रहेगा फ्री, कार से ट्रक तक कितना देना होगा टोल?
Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे पर अब सफर नहीं रहेगा फ्री, कार से ट्रक तक कितना देना होगा टोल?
Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे पर अब सफर नहीं रहेगा फ्री, कार से ट्रक तक कितना देना होगा टोल?
Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे पर अब सफर नहीं रहेगा फ्री, कार से ट्रक तक कितना देना होगा टोल?