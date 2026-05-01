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Ganga Expressway: 15 दिन तक बिना टोल दिए गंगा एक्सप्रेसवे पर भर सकेंगे फर्राटा, जानें कब से शुरू होगी वसूली

Ganga Expressway: हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है, जिसके बाद वाहनों का संचालन शुरू हो गया है. हालांकि, फिलहाल 10-15 दिनों तक यह एक्सप्रेसवे टोल फ्री रहेगा.

By: Ranjana Sharma | Published: May 1, 2026 11:40:51 AM IST

10-15 दिन तक टोल फ्री रहेगा गंगा एक्सप्रेसवे
10-15 दिन तक टोल फ्री रहेगा गंगा एक्सप्रेसवे


Ganga Expressway: पीएम मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया. उद्घाटन के बाद देर शाम से इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है. हालांकि, अभी कुछ दिनों तक इस पर यात्रा करने वालों को टोल टैक्स नहीं देना होगा.

शुरू हुआ आवागमन

गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही आम जनता के लिए रास्ता खोल दिया गया. लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को अब एक और आधुनिक हाईवे की सुविधा मिल गई है, जिससे यात्रा समय में बड़ी कमी आने की उम्मीद है.

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 फिलहाल नहीं लगेगा टोल टैक्स

लोकार्पण से एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने टोल दरों की अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन फिलहाल किसी भी वाहन से टोल नहीं वसूला जा रहा है.
सूत्रों के अनुसार, अगले 10 से 15 दिनों तक एक्सप्रेसवे को टोल फ्री रखा जाएगा. राज्य सरकार जल्द ही स्पष्ट करेगी कि टोल वसूली कब से शुरू होगी.

टोल दरें तय, (प्रति किलोमीटर के आधार पर)

 वाहन श्रेणी टोल दर (₹ प्रति किमी)
कार, जीप और हल्के वाहन ₹2.55
दोपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर ₹1.28
हल्के वाणिज्यिक वाहन / मिनी बस ₹4.05
बस और ट्रक (भारी वाहन) ₹8.20
भारी मशीनरी व मल्टी एक्सल (3-6 एक्सल) ₹12.60
7 या अधिक एक्सल वाले वाहन ₹16.10

कुल दूरी और एकतरफा टोल का अनुमान

गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है. इस आधार पर अलग-अलग वाहनों के लिए एकतरफा टोल का अनुमान तय किया गया है-

  • दोपहिया,तीपहिया,ट्रैक्टर: ₹905
  • कार,जीप, हल्के वाहन: ₹1,514
  • हल्के व्यावसायिक वाहन,मिनी बस: ₹2,840
  • भारी निर्माण मशीनरी (3-6 एक्सल): ₹8,760
  • ओवरसाइज/7+ एक्सल वाहन: ₹11,265

आधिकारिक घोषणा बाकी

हालांकि शासन स्तर पर इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन यूपीडा की ओर से अभी तक टोल वसूली शुरू करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. उम्मीद है कि अगले एक-दो दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

Tags: cm yogi giftganga expressway toll free
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