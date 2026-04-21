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ईंधन की किल्लत से गोंडा ठप! पेट्रोल टंकियों पर पसरा सन्नाटा, किसान और आम जनता बेहाल

Gonda fuel shortage: पेट्रोल और डीजल की किल्लत के कारण पेट्रोल पंपों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा है. जिससे आम जनता और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: April 21, 2026 2:12:09 PM IST

पेट्रोल और डीजल की किल्लत के कारण पेट्रोल पंपों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा है.
पेट्रोल और डीजल की किल्लत के कारण पेट्रोल पंपों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा है.


Gonda fuel shortage: गोंडा जनपद में आज पेट्रोल और डीजल की किल्लत के चलते अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा. लोड न आने के कारण कई टंकियों को बंद करना पड़ा, जिससे आम जनता और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

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पंप को अस्थायी रूप से बंद

डीएम आवास स्थित सेट पेट्रोल पंप पर बैरिकेटिंग लगाकर पंप को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया. पंप के मैनेजर सुधीर सोनी ने बताया कि सप्लाई (लोड) न आने की वजह से आज पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं है. जैसे ही लोड आएगा, ग्राहकों को ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा.

पेट्रोल पंप पर सन्नाटा

इसी तरह जिला अस्पताल के पास स्थित तिवारी पेट्रोल पंप पर भी दिनभर सन्नाटा बना रहा और कई ग्राहक बिना ईंधन लिए ही वापस लौटते नजर आए. ग्राहकों का कहना है कि पहले से ही बढ़ती कीमतों के कारण वे परेशान हैं, ऊपर से समय पर पेट्रोल-डीजल न मिल पाने से उनकी दिक्कतें और बढ़ गई हैं.

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किसानों को डीजल की सख्त जरूरत

वहीं, इस समय गेहूं की कटाई और मड़ाई का सीजन चल रहा है, ऐसे में किसानों को डीजल की सख्त जरूरत है. डीजल की कमी के कारण किसान इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं और उनकी फसल कटाई का काम प्रभावित हो रहा है. स्थिति को देखते हुए लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द ईंधन की आपूर्ति सुचारु करने की मांग की है, ताकि आम जनजीवन और कृषि कार्य प्रभावित न हो. 

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Tags: Gonda fuel shortagepetrol diesel crisis UPpetrol pump closed India
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