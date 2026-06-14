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Husband Killed Wife: पहली पत्नी को खून से नहलाया और फिर खुद पर…, पूर्व विधायक के बेटे की मौत से मचा बवाल

Husband Killed Wife: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, शनिवार को शिकोहाबाद पुलिस स्टेशन इलाके के सुभाष तिराहा में, कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी इतना ही नहीं,  फिर खुद भी शख्स ने आत्महत्या कर ली.

By: Heena Khan | Published: June 14, 2026 7:48:47 AM IST

firozabad murder case
firozabad murder case


Husband Killed Wife: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, शनिवार को शिकोहाबाद पुलिस स्टेशन इलाके के सुभाष तिराहा में, कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी इतना ही नहीं,  फिर खुद भी शख्स ने आत्महत्या कर ली. एक साथ हुई दो मौतों ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतकों की पहचान कांग्रेस के पूर्व विधायक जगदीश यादव के बेटे राकेश यादव और उनकी पत्नी मूर्ति देवी के तौर पर हुई है. बता दें कि घटना की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. जिसके बाद पुलिस ने इलाके को सील कर डाला और मामले की जांच में जुट गई. 

आखिर क्यों उठाया इतना बड़ा कदम 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एडिशनल एसपी (ग्रामीण) अनुज चौधरी का कहना है कि, शुरुआती जांच में पता चला है कि घटना में लाइसेंसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया था; इतना ही नहीं पुलिस ने हथियार को ज़ब्त भी कर लिया है. अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि मूर्ति देवी लंबे समय से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रही थीं, जिससे पूरा परिवार भारी मानसिक और भावनात्मक तनाव में था. इसके अलावा, बताया जा रहा है कि राकेश यादव भी एक पुराने कानूनी मामले को लेकर काफी परेशान थे.

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स्थानीय लोगों पर लगाए आरोप 

इसके बाद जो हुआ वो काफी हैरान कर देने वाला था. मृतक राकेश यादव के परिवार वालों ने कुछ स्थानीय लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि ये लोग राकेश को लगातार परेशान और प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें यह कठोर कदम उठाना पड़ा. परिवार के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इस पहलू की भी जांच शुरू कर दी है.

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Tags: Husband killed wifeUP Crimev NewsUP News
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