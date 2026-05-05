Home > उत्तर प्रदेश > Manikpur forest action: मानिकपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध लकड़ी से लदी पिकअप जब्त, तस्कर मौके से फरार

Manikpur forest action: मानिकपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध लकड़ी से लदी पिकअप जब्त, तस्कर मौके से फरार

Manikpur forest action: बलरामपुर के मानिकपुर क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लकड़ी से लदी पिकअप जब्त की. टीम को देख तस्कर फरार हो गए. विभाग अब आरोपियों और वाहन मालिक की तलाश में जुटा है और पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 5, 2026 11:40:31 AM IST

मानिकपुर में अवैध लकड़ी से भरी पिकअप जब्त
मानिकपुर में अवैध लकड़ी से भरी पिकअप जब्त


Manikpur forest action: बलरामपुर जिले के मानिकपुर क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन जब्त किया है. कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद विभाग ने जांच तेज कर दी है. इस कार्रवाई से इलाके में अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

अवैध लकड़ी से लदी पिकअप जब्त

मिली जानकारी के अनुसार, वाहन क्रमांक UP 64 CT 5301 के जरिए अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन किया जा रहा था. वन विभाग ने मौके से पिकअप वाहन सहित उसमें लदी लकड़ी को जब्त कर लिया. वन परिक्षेत्र वाड्रफनगर अंतर्गत मानिकपुर क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने दबिश देकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया. यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई बताई जा रही है.

You Might Be Interested In

टीम को देख तस्कर मौके से फरार

जैसे ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, वाहन में सवार आरोपी पिकअप छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गए. विभाग को मौके पर कोई भी आरोपी नहीं मिला. वन विभाग की टीम अब फरार आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. साथ ही वाहन मालिक की भी तलाश की जा रही है, ताकि पूरे मामले का खुलासा किया जा सके.

तस्करी के नेटवर्क की भी जांच

अधिकारियों का कहना है कि यह मामला केवल एक वाहन तक सीमित नहीं हो सकता. अवैध लकड़ी तस्करी के पीछे सक्रिय पूरे नेटवर्क की जांच की जाएगी. वन विभाग की इस दबिश के बाद क्षेत्र में अवैध लकड़ी कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति है. कई तस्कर फिलहाल सक्रियता कम करते नजर आ रहे हैं. वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जंगलों की सुरक्षा और अवैध कटाई पर रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: balrampur illegal timber seizuremanikpur forest action
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिट्टी नहीं, आटे का दीपक जलाइए, 11 दिन में दिखेगा...

May 4, 2026

ज्यादा आइसक्रीम खाने के नुकसान

May 4, 2026

तरबूज के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें

May 4, 2026

इमरान हाशमी की रोमांटिक फिल्में

May 4, 2026

कच्चा पपीता घर पर कैसे पकाएं?

May 4, 2026

गर्मी में देसी घी खाएं या नहीं?

May 4, 2026
Manikpur forest action: मानिकपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध लकड़ी से लदी पिकअप जब्त, तस्कर मौके से फरार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Manikpur forest action: मानिकपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध लकड़ी से लदी पिकअप जब्त, तस्कर मौके से फरार
Manikpur forest action: मानिकपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध लकड़ी से लदी पिकअप जब्त, तस्कर मौके से फरार
Manikpur forest action: मानिकपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध लकड़ी से लदी पिकअप जब्त, तस्कर मौके से फरार
Manikpur forest action: मानिकपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध लकड़ी से लदी पिकअप जब्त, तस्कर मौके से फरार