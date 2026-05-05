Manikpur forest action: मानिकपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध लकड़ी से लदी पिकअप जब्त, तस्कर मौके से फरार

Manikpur forest action: बलरामपुर जिले के मानिकपुर क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन जब्त किया है. कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद विभाग ने जांच तेज कर दी है. इस कार्रवाई से इलाके में अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

अवैध लकड़ी से लदी पिकअप जब्त

मिली जानकारी के अनुसार, वाहन क्रमांक UP 64 CT 5301 के जरिए अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन किया जा रहा था. वन विभाग ने मौके से पिकअप वाहन सहित उसमें लदी लकड़ी को जब्त कर लिया. वन परिक्षेत्र वाड्रफनगर अंतर्गत मानिकपुर क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने दबिश देकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया. यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई बताई जा रही है.

टीम को देख तस्कर मौके से फरार

जैसे ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, वाहन में सवार आरोपी पिकअप छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गए. विभाग को मौके पर कोई भी आरोपी नहीं मिला. वन विभाग की टीम अब फरार आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. साथ ही वाहन मालिक की भी तलाश की जा रही है, ताकि पूरे मामले का खुलासा किया जा सके.

तस्करी के नेटवर्क की भी जांच

अधिकारियों का कहना है कि यह मामला केवल एक वाहन तक सीमित नहीं हो सकता. अवैध लकड़ी तस्करी के पीछे सक्रिय पूरे नेटवर्क की जांच की जाएगी. वन विभाग की इस दबिश के बाद क्षेत्र में अवैध लकड़ी कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति है. कई तस्कर फिलहाल सक्रियता कम करते नजर आ रहे हैं. वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जंगलों की सुरक्षा और अवैध कटाई पर रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.