मिट जाएगा मुख्तार अंसारी का नाम! माफिया के इलाके में बनाई गई सोसायटी; 10 लाख में मिलेगा ‘अपना आशियाना’

Flats in Lucknow: माफिया मुख़्तार अंसारी की प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर अब उसकी जगह कई बड़े फ्लैट खड़े किए गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा डालीबाग में बन रहे 72 ईडब्ल्यूएस भवनों का पंजीकरण इसी महीने शुरू होने जा रहा है।

Published: September 1, 2025 14:17:49 IST

Flats For Sale In Lucknow: माफिया मुख़्तार अंसारी की प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर अब उसकी जगह कई बड़े फ्लैट खड़े किए गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा डालीबाग में बन रहे 72 ईडब्ल्यूएस भवनों का पंजीकरण इसी महीने शुरू होने जा रहा है। दरअसल, माफिया मुख्तार अंसारी के डालीबाग में जो बंगबंगला था उसे ध्वस्त कर उस पर कई मकान बनाए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस काम को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार को निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। 

करोड़ों की लगी लागत 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी कि हजरतगंज के डालीबाग इलाके में 5.50 करोड़ रुपये की लागत से 2,314 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 72 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण किया जा रहा है। वहीँ बताया जा रहा है कि, इन भवनों का क्षेत्रफल लगभग 24.72 वर्ग मीटर बड़ा है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि इसी महीने इन ईडब्ल्यूएस भवनों का पंजीकरण शुरू करने का लक्ष्य तय होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि बकायादारों के फ्लैटों का आवंटन रद्द किया जाएगा। जिन पर बकाया है, उन सभी का आवंटन अब रद्द हो जाएगा।

इतना सस्ता मिलेगा फ्लैट 

वहीँ आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन के बाद इस पॉश इलाके में उपलब्ध फ्लैटों का आवंटन लॉटरी के ज़रिए किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि ग्राउंड फ्लोर 3 श्रेणी के इन फ्लैटों का क्षेत्रफल 360 वर्ग फीट होगा। इन फ्लैटों की कीमत सिर्फ नौ से साढ़े नौ लाख रुपये के बीच ही होगी। ये फ्लैट इसलिए भी बेहद खास हैं क्योंकि यहाँ 20 मीटर चौड़ी सड़कें हैं। ये सड़कें हैदर नहर बंधे पर हैं। ऐसे में इन फ्लैटों तक पहुँचने के दो रास्ते हैं। पहला मुख्य डालीबाग रोड से होकर आता है और दूसरा बंधा रोड से होकर आता है।

