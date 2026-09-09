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UP: जब इश्क में नहीं देखी उम्र की सीमा, 20 साल बड़े नेता पर हार बैठी दिल… यूपी की महिला सीएम की प्रेम कहानी; जिससे गांधी भी थे खफा

Sucheta Kripalani Love Story: यूपी राजनीति के इतिहास में कुछ किस्से ऐसे हैं, जिनमें सत्ता से ज्यादा दिलचस्पी उनके प्रेम प्रसंग में थी. ऐसी ही कहानी है सुचेता कृपलानी की, जिन्होंने पहले समाज की परवाह किए बिना अपने से करीब 20 साल बड़े नेता से शादी का फैसला लिया.

By: Shristi S | Published: September 9, 2026 3:39:47 PM IST

यूपी की महिला सीएम की प्रेम कहानी; जिससे गांधी भी थे खफा
यूपी की महिला सीएम की प्रेम कहानी; जिससे गांधी भी थे खफा


UP CM Sucheta Kripalani Love Story: यूपी राजनीति के इतिहास में कुछ किस्से ऐसे हैं, जिनमें सत्ता से ज्यादा दिलचस्पी उनके प्रेम प्रसंग में थी. ऐसी ही कहानी है सुचेता कृपलानी की, जिन्होंने पहले समाज की परवाह किए बिना अपने से करीब 20 साल बड़े नेता से शादी का फैसला लिया, यह बात आजादी से भी पहले की है.  बाद में सुचेता कृपलानी ने आजाद भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त किया. ऐसे में चलिए जानें कि यूपी की पहली महिला सीएम का दिल किस पर आया था और उनके इस फैसले से गांधी जी भी क्यों खफा हो गए थे

कैसे शुरू हुई थी सुचेता कृपलानी की प्रेम कहानी?

25 जून 1908 को जन्मीं सुचेता मजूमदार पढ़ाई में बेहद तेज थीं और आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में Constitutional History पढ़ाने लगीं. इसी दौरान उनकी मुलाकात आचार्य जे.बी कृपलानी से हुई. कृपलानी उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोगों को जोड़ने के सिलसिले में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) आया करते थे. 

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जे.बी. कृपलानी यानी जीवताराम भगवानदास कृपलानी कांग्रेस के बड़े नेताओं और गांधीवादी विचारधारा के प्रमुख चेहरों में शामिल थे. सुचेता उनसे करीब 20 साल छोटी थीं. मुलाकातें बढ़ीं, विचार मिले और धीरे-धीरे दोनों का रिश्ता शादी के फैसले तक पहुंच गया.

जब परिवार से लेकर गांधी जी भी हो गए रिश्ते के लिए खफा

आजादी से पहले 1930 के दशक में एक जवान महिला का अपने से करीब 20 साल बड़े राष्ट्रीय नेता से शादी करना सामान्य बात नहीं थी. दोनों परिवार भी इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थे. लेकिन सुचेता ने अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया. मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. परिवार तो परिवार खुद गांधी जी भी शुरुआत में इस रिश्ते के लिए सहमत नहीं थे. 

गांधी जी को चिंता थी कि शादी के बाद जे.बी. कृपलानी का ध्यान स्वंतत्रता आंदोलन से हट सकता है. इसी दौरान सुचेता ने गांधी के सामने अपनी बात रखते हुए कहा था कि उन्हें एक नहीं बल्कि, दो कार्यकर्ता मिलेंगे. यह जवाब इस रिश्ते की कहानी का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया और आखिरकार 1936 में सुचेता मजूमदार, सुचेता कृपलानी बन गई और जे.बीं. कृपलानी की धर्म संगिनी हो गई.

सिर्फ पति की पहचान तक सीमित नहीं रही सुचेता

शादी के बाद सुचेता सिर्फ कृपलानी की पत्नी बनकर नहीं रहीं. वह स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिया रहीं. ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से जुड़ीं और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों में भी हिस्सा लिया. बाद  में वह संविधान  सभा की सदस्य बनीं और आजादी की पूर्व संध्या के ऐतिहासिक सत्र में भी उनकी भूमिका अहम रही.

सुचेता कृपलानी के लिए क्यों आसान नहीं था यूपी की सत्ता पाना?

सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि भारत के इतिहास की पहली महिला सीएम बनीं. उन्होंने 2 अक्टूबर 1963 में यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी. खास बात यह भी थी कि सुचेता के लिए यूपी की सत्ता पाना आसान नहीं था. कांग्रेस विधायक दल के नेता के चुनाव में उन्होंने कमलापति त्रिपाठी को पीछे छोड़कर नेतृत्व हासिल किया.  यानी जिस महिला की शादी कभी उम्र के फासले और गांधी की आपत्ति कि वजह से चर्चा में आई थी, उसी सुचेता कृपलानी ने आगे लकर भारतीय राजनीति में ऐसा मुकाम हासिल किया, जो आज भी इतिहास का हिस्सा है.

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