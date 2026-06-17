Home > उत्तर प्रदेश > फिरोजाबाद में आग का तांडव! कुछ ही घंटों में धधक उठा मालगाड़ी का डिब्बा; आसमान में छाए काले धुएं के गुबार

फिरोजाबाद में आग का तांडव! कुछ ही घंटों में धधक उठा मालगाड़ी का डिब्बा; आसमान में छाए काले धुएं के गुबार

Firozabad Train Fire: फिरोजाबाद में बुधवार को लाइनपार पुलिस स्टेशन इलाके में हड़कंप मच गया, जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) पर खड़ी एक मालगाड़ी के डिब्बे में अचानक भीषण आग लग गई.

By: Shristi S | Published: June 17, 2026 7:30:29 PM IST

फिरोजाबाद में मालगाड़ी के डिब्बे में लगी भीषण आग
फिरोजाबाद में मालगाड़ी के डिब्बे में लगी भीषण आग


Firozabad Train Coach Fire: यूपी के फिरोजाबाद में बुधवार को लाइनपार पुलिस स्टेशन इलाके में हड़कंप मच गया, जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) पर खड़ी एक मालगाड़ी के डिब्बे में अचानक भीषण आग लग गई.

कुछ ही पल में आग विकराल हो गई और आसमान में काले धुएं के गुबार उठने लगे. आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहे थे, जिससे आसपास के गांवों में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेलवे सुरक्षा एजेंसियां ​​मौके पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया.

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पूरा डिब्बा आग की चपेट में

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार शाम करीब 4 बजे रूपसपुर के पास DFC लाइन पर खड़ी मालगाड़ी के एक डिब्बे से धुआं उठता देखा गया. शुरुआत में लोगों ने इसे मामूली घटना समझा, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे डिब्बे को अपनी चपेट में ले लिया. आग की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी. टीमें मौके पर पहुंचीं, स्थिति का जायजा लिया और आग बुझाने का काम शुरू किया.

चार फायर टेंडर तैनात

घटना की सूचना मिलते ही चार फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए. आग बहुत तेज थी और तेजी से फैल रही थी, इसलिए फायरफाइटर्स को इसे काबू में करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. कई घंटों तक चले ऑपरेशन के बाद, संयुक्त प्रयासों से आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया. स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमों ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी ताकि आग आसपास के इलाकों या दूसरे डिब्बों तक न फैले.

पुलिस, RPF और GRP मौके पर पहुंचे

आग की सूचना मिलने के बाद कई थानों की पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल (RPF), सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे. राहत और बचाव कार्य के दौरान इलाके के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया गया.

अधिकारियों ने तमाशबीनों को सुरक्षित दूरी पर रखा और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए. इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है, जिससे प्रशासन और स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली. चूंकि आग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ी लाइन पर लगी थी, इसलिए नियमित यात्री ट्रेन सेवाएं प्रभावित नहीं हुईं.

Tags: fire incidentfirozabadtrainuttar pradesh
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