बेटे की वीडियो बना रहे थे माता-पिता, अचानक टूट गई जिप लाइन... 45 फीट से गिरते ही 16 साल के मासूम की मौत, पार्क पर जड़ा ताला!

Agra Zip Line Accident News: आगरा के ताजगंज चौपाटी पर फिरोजाबाद के एक परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब परिवार के 16 साल के लाड़ले की एम्यूजमेंट पार्क की लापरवाही के कारण जिप लाइन से गिरकर मौत हो गई. मृतक का नाम कुनाल अग्रवाल बताया जा रहा है, जो अपने वीकेंड एजॉय करने के लिए अपने माता-पिता के साथ फिरोजाबाद से आगरा आया था. कुनाल लंबे वक्त से जिप लाइन पर जाने की जिद कर रहा है, सहमति देने के बाद अपने लाड़ले का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, लेकिन देखते ही देखते खुशियां मातम में तब्दील हो गईं.
क्या है पूरा मामला?
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, फिरोजाबाद के चूड़ी कारोबारी पंकज अग्रवाल रविवार को अपने परिवार के साथ आगरा की ताजगंज चौपाटी घूमने आए थे, जहां एडवेंचर गेम्स को देखते ही 16 साल के बेटे कुनाल अग्रवाल का मन ललचाने लगा और परिवार से जिप लाइन एडवेंचर एक्टीविटी करने की जिद करने लगा. पिता और माता ने अनुमति दे दी, लेकिन टीम की लापरवाही का हर्जाना कुनाल अग्रवाल को भुगतना पड़ा.
कैसे हुआ हादसा?
बताया जा रहा है कि जिप लाइन एडवेंचर के लिए कुनाल को 120 लंबी और 45 फीट चौड़ी जिप लाइन पर बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के भेजा गया था. लगभग 10 मीटर की जिप लाइन पार करके ही सेफ्टी लॉक खुला और कुनाल टकराते हुए पक्के फर्श पर आ गिरा. ये हादसा वहां मौजूद कुछ राहगीरों ने भी रिकॉर्ड कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
कुनाल ने सिर पर हैलमेट भी नहीं पहना था, जिसके कारण नीचे गिरते ही बदहवास हो गया. घटनास्थल पर सैकेंड़ों में चीख-पुकार मच गई और माता-पिता घबराते हुए अपने लाड़ले के शव के पास भागे. बेटे को ऐसी हालत में देख माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. जैसे-तैसे होश संभालते हुए अस्पताल पहुंचे तो बची-कुची उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी. डॉक्टरों ने कुनाल अग्रवाल को मृत घोषित कर दिया.
प्रशासन पर बड़ा सवाल
खबरों की मानें तो आगरा की ताजगंज चौपाटी पर चल रहे एडवेंचर एम्यूजमेंट पार्क को आगरा विकास प्राधिकरण संचालित करता है,जिसका कांट्रेक्ट दिल्ली की ईओडी एडवेंचर पार्क प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, लेकिन इस हादसे के बाद जिप लाइन एडवेंचर को पूरी तरह बंद कर दिया है. परिजनों की शिकायत पर चौपाटी मैनेजर और जिप लाइन संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है. फिलहाल, पुलिस हादसे के तकनीकी कारणों और लापरवही के बीच मेन कारण पता लगाने में जुटी हुई है.
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