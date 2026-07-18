Firozabad: कुल्फी खाते-खाते हुआ ऐसा कि सीधे सीएम पोर्टल पहुंच गया मामला, कांड सुनकर नहीं होगा यकीन

Firozabad Kulfi Stick Complaint: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से एक ऐसा हैरतअंगैज मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय लोगों के बीच चर्चा छेड़ दी है. आमतौर पर मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर सड़क, बिजली, भ्रष्टाचार या कानून-व्यवस्था जैसी गंभीर शिकायतें दर्ज होती हैं, लेकिन इस बार शिकायत की वजह बनी एक कुल्फी की छोटी डंडी.

जी हां, सही सुना आपने. सुनने में यह मामला भले ही मामूली लगे, लेकिन शिकायतकर्ता का कहना है कि मुद्दा सिर्फ कुल्फी का नहीं, बल्कि ग्राहक के सम्मान और दुकानदार के व्यवहार का भी है. यही वजह है कि उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर यह पूरा मामला क्या है.

क्या है पूरा मामला?

पचोखरा थाना इलाके के मरसेना गांव के रहने वाले धर्मवीर ने यह शिकायत दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि 23 जून को उन्होंने टूंडला चौराहे पर हीरालाल की दुकान से चार कुल्फी खरीदीं. जब उन्होंने कुल्फी का रैपर हटाया तो उन्हें कुछ अजीब लगा.

शिकायत के मुताबिक, कुल्फी स्टिक नॉर्मल से काफी छोटी थी. इससे आइसक्रीम खाते समय उनकी पकड़ ठीक से नहीं बनी. कुल्फी उनके हाथ से फिसलकर सीधे जमीन पर गिर गई. धर्मवीर का कहना है कि इससे उन्हें सीधा पैसे का नुकसान हुआ.

दुकान पर बदसलूकी का आरोप

शिकायतकर्ता के मुताबिक, जब उन्होंने दुकान पर इस मामले की शिकायत की तो स्टाफ ने मामला सुलझाने के बजाय बदतमीजी की. इससे उन्हें पैसे का नुकसान हुआ और उन्हें ठगा हुआ महसूस हुआ. धर्मवीर का कहना है कि एक कस्टमर के तौर पर उनके साथ यह गलत बर्ताव किया गया. यह शिकायत मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर पहुंची.

इस पूरी घटना से परेशान होकर धर्मवीर ने मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच करने और सही कार्रवाई करने को कहा है. शिकायत में दुकान और दुकानदार के बारे में पूरी जानकारी भी दी गई है.

यह शिकायत चर्चा में क्यों आई?

इस पोर्टल पर आम तौर पर बड़े और गंभीर मामलों से जुड़ी शिकायतें आती हैं. इसलिए, कई लोगों को कुल्फी स्टिक जैसी छोटी सी बात पर फॉर्मल शिकायत दर्ज कराना अजीब लगा. हालांकि, शिकायतकर्ता का कहना है कि यह सिर्फ स्टिक का मामला नहीं है, बल्कि दुकानदार के व्यवहार का भी मामला है. एक ग्राहक के तौर पर, उन्हें भी सम्मान पाने का हक है.

शिकायत दर्ज होने के बाद, संबंधित अधिकारी मामले की जांच करेंगे. इस जांच में दुकान के कर्मचारियों के व्यवहार और कुल्फी की क्वालिटी, दोनों की जांच हो सकती है. यह देखना बाकी है कि शिकायत में लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं. जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.