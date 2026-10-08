UP Crime: 8:30 बजे रात में घर से निकली पत्नी, पीछा करते-करते पति भी... अंधेरे कमरे में प्रेमी संग पकड़ा और कर दिया कांड... पुलिसवालों ने बचाई जान!

Firozabad Husband Shoots Wife and Lover: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक मामला सामने आया है, जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के शक में एक पति ने अपनी पत्नी और उसके कथित बॉयफ्रेंड पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. फिरोजाबाद के उत्तर थाना क्षेत्र के कोटला चुंगी के पास डीएवी मार्केट में मंगलवार रात करीब 8:30 से 10 बजे के बीच यह खूनी संघर्ष हुआ, जब 35 वर्षीय ऋषभ तैलंग उर्फ बंटी ने अपनी पत्नी शिप्रा और उसके प्रेमी जितेंद्र ठाकुर उर्फ सनी को एक ऑफिस या इंटरनेट कैफे में अंधेरे में साथ देख लिया.

गुस्से में आगबबूला होकर ऋषभ ने 4 से 5 राउंड फायरिंग कर दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत आगरा रेफर कर दिया गया, जहां पुलिसकर्मियों द्वारा ब्लड डोनेट करने पर शिप्रा की जान बची, जबकि आरोपी पति को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया.

अवैध संबंधों के शक में पत्नी और प्रेमी पर फायरिंग

ऋषभ तैलंग ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि उसकी शादी मथुरा की रहने वाली शिप्रा से जून 2017 में हुई थी और दोनों के दो बेटे भी हैं. ऋषभ के स्कूल में इंटरनेट का काम देखने वाले सनी (शिवा ठाकुर) से शिप्रा की नजदीकियां बढ़ गई थीं, जिसके चलते दोनों के बीच विवाद रहने लगा था. ऋषभ का आरोप है कि सनी की संगत की वजह से शिप्रा को शराब पीने की लत लग गई थी और वह लगातार डिवोर्स की मांग कर रही थी.

मंगलवार रात शिप्रा यह कहकर घर से निकली थी कि वह वकील से मिलने जा रही है, लेकिन शक होने पर जब ऋषभ ने उसका पीछा किया, तो वह सीधे कोटला चुंगी पर सनी की दुकान पर पहुंची जहां अंदर लाइट बंद थी. गुस्से में आकर ऋषभ ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर गोलियां बरसा दीं.

Rishabh Tailang from Firozabad in UP opened fire on his wife Shipra and her alleged BF Jitendra Thakur alias Sunny in the Kotla Chungi area of Firozabad after he saw his wife drinking liquor with her BF inside the shop of her BF. Shipra suffered bullet injuries to her left shoulder, abdomen and left rib. But she not felt the pain because she was heavily inebriated and went to a nearby shop to inform her family about the incident while her BF Sunny sustained three bullet injuries, including two in the chest/rib area, and was referred to Agra in serious condition. — NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) October 7, 2026

🚨 फिरोजाबाद में रिश्तों का खौफनाक अंत! पत्नी और उसके प्रेमी को साथ देख पति ने आपा खोया । रिवॉल्वर से दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। https://t.co/JkVCIzJiPe — @p2- चंद्रवंशी 🇮🇳 (@pra1366) October 7, 2026

दोनों अस्पताल में भर्ती, अधिकारियों ने किया ब्लड डोनेट

इस फायरिंग में सनी को तीन गोलियां लगीं, जिसमें दो सीने और पसलियों के पास थीं और उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. वहीं शिप्रा को भी बाएं कंधे, पेट और पसलियों में गोलियां लगीं तथा एक गोली हाथ को छूकर निकल गई. हमले के बाद लहूलुहान हालत में शिप्रा जान बचाने के लिए पास की एक दुकान में घुसी और दुकानदार से फोन लेकर अपने परिवार को रोते हुए अपनी हालत की जानकारी दी.

इसके बाद दोनों को तुरंत फिरोजाबाद से आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर शिप्रा के पेट से गोली निकाली. अत्यधिक खून बहने के कारण पुलिस अधिकारियों ने खुद आगे आकर ब्लड डोनेट किया, जिससे उसकी जान बच गई. पुलिस ने मौके से आरोपी ऋषभ को गिरफ्तार कर उसकी लाइसेंसी बंदूक और खाली कारतूस बरामद कर लिए.

थाना उत्तर क्षेत्र में एक व्यक्ति रिषभ द्वारा लाइसेंसी रिवाल्वर से अपनी पत्नी व पत्नी के मित्र जितेन्द्र उर्फ सनी को गोली मार देने के पश्चात घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाने व रिषभ को हिरासत में लेकर की जा रही विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में #SSP_FRZ की बाइट- @Uppolice @dgpup https://t.co/xYv3h7TsID — Firozabad Police (@firozabadpolice) October 6, 2026

पहले भी हो चुका था विवाद, कोर्ट में चल रहा था डिवोर्स केस

यह पारिवारिक कलह और विवाद रातों-रात पैदा नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे एक लंबा और तनावपूर्ण इतिहास रहा है. पिछले दो सालों से दोनों के बीच भारी मनमुटाव था, जिसके चलते शिप्रा अपने मायके में रह रही थी. ऋषभ ने पुलिस को बताया कि 25 जनवरी 2025 को शिप्रा ने उसके कमर पर चाकू से हमला भी किया था, जिसकी एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

इन सबसे परेशान होकर ऋषभ ने 17 फरवरी 2025 को कोर्ट में डिवोर्स का केस फाइल कर दिया था जो अभी पेंडिंग है. इसके अलावा, सनी की पत्नी शिवा ने भी ऋषभ के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. एसएसपी आदित्य लांगेट के मुताबिक, पुलिस मामले के हर एंगल की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी पति से सख्ती से पूछताछ जारी है.

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