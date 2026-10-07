UP Crime: महिला के पेट, कमर और… फिरोजाबाद में बीवी को गैर मर्द के साथ देख खोया आपा; गोलीकांड में पति गिरफ्तार

Firozabad Husband Shoots Wife: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 की रात एक व्यस्त चौराहे पर हुए गोलीकांड से सनसनी फैल गई. आरोप है कि एक पति ने अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ दुकान में देखा तो गुस्से में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल ली और फायरिंग शुरू कर दी. गोली लगने से महिला और युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात के बाद बाजार में भगदड़ मच गई. पुलिस ने आरोपी पति को देर रात गिरफ्तार कर लिया है.

पत्नी को गैर मर्द के साथ देखकर भड़का पति

घटना शहर के कोटला चुंगी चौराहे की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, यहां शिवा इंटरनेट सर्विस नाम से दुकान चलाने वाले जितेंद्र उर्फ सनी उर्फ शिवा ठाकुर का ऋषभ तेलंग की पत्नी शिप्रा तेलंग से कथित प्रेम संबंध था.

मंगलवार रात शिप्रा अपने पति से अलग सनी की दुकान पर पहुंची थी. इसी दौरान ऋषभ तेलंग को इसकी जानकारी मिली और वह मौके पर पहुंच गया. पत्नी को युवक के साथ देखकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई. आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद ऋषभ ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी.

युवक को दो और महिला को कई गोलियां लगीं

पुलिस के मुताबिक, फायरिंग में जितेंद्र उर्फ सनी के सीने में दो गोलियां लगीं. वहीं शिप्रा भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुई. महिला के पेट, कमर और पसली के आसपास गोलियां लगी हैं.

गोली चलने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. बताया जा रहा है कि वह अपनी रिवॉल्वर घटनास्थल पर ही छोड़ गया था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा. प्राथमिक इलाज के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए आगरा रेफर किया गया.

व्यस्त चौराहे पर फायरिंग से मची भगदड़

कोटला चुंगी जैसे व्यस्त इलाके में गोलियां चलने से लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर CO सिटी संतोष कुमार सिंह, थाना उत्तर के इंस्पेक्टर रवि त्यागी और थाना रामगढ़ के इंस्पेक्टर संजीव दुबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से सबूत जुटाए. पुलिस ने मौके से रिवॉल्वर और कारतूस कब्जे में लिए हैं. आरोपी की तलाश शुरू की गई और देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने क्या कहा?

SP सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि दुकान के भीतर महिला और युवक पर महिला के पति द्वारा लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोलियां चलाने की बात सामने आई है. दोनों घायलों का इलाज चल रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.