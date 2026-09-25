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Firozabad News: गर्लफ्रेंड को होटल बुलाया, खाई पावर बढ़ाने की टैबलेट; फिर बॉयफ्रेंड की दरिंदगी ने ली युवती की जान

Firozabad News: फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में युवक ने गर्लफ्रेंड को होटल बुलाने के बाद पावर बढ़ाने की दवाई ली. इस बीच युवती ने संबंध बनाने से इन्कार किया तो उसे मार डाला.

By: JP Yadav | Last Updated: September 25, 2026 10:20:36 AM IST

Firozabad News: गर्लफ्रेंड को होटल बुलाया, खाई पावर बढ़ाने की टैबलेट; फिर बॉयफ्रेंड की दरिंदगी ने ली युवती की जान
Firozabad News: गर्लफ्रेंड को होटल बुलाया, खाई पावर बढ़ाने की टैबलेट; फिर बॉयफ्रेंड की दरिंदगी ने ली युवती की जान


Firozabad News: महिला हो या फिर पुरुष, शारीरिक संबंध बनाने के दौरान या उससे पहले ली जाने वाली गोलियों (जैसे आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां,  पावर बढ़ाने वाली दवाएं या अनियंत्रित ड्रग्स) के कई गंभीर खतरे और दुष्प्रभाव हो सकते हैं. देश-विदेश में ऐसे मामले सामने आते रहे हैं. कुछ लोग अनुचित तरीके से या फिर बिना बताए खुद या फिर पार्टनर को पावर बढ़ाने वाली दवाएं लेते/देते हैं. ऐसे में कई बार हादसा होने का खतरा रहता है. ताजा मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से जुड़ा है. यहां पर युवक ने अपने जन्मदिन पर अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए होटल बुलाया. यहां पर गर्लफ्रेंड ने पावर बढ़ाने वाली अतिरिक्त टैबलेट दे दी. इस दौरान असहज महसूस होने पर वह भागने लगी तो बॉयफ्रेंड उसे मार डाला. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद निवासी नितिन उर्फ राहुल यादव ने अपने जन्मदिन पर अपनी गर्लफ्रेंड आरती को मिलने के लिए होटल बुलाया था. बताया जा रहा है कि आरती ने पावर वाली गोलियों की एक्ट्रा डोज ले ली. कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ गई. इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ. बताया जा रहा है कि जब आरती ने चौथी बार संबंध बनाने से इन्कार किया और होटल से भागने लगी तो आरोपी ने गुस्सा हो गया. इसके बाद युवक ने कथित तौर पर उसका सिर पकड़कर दीवार पर दे मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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युवक ने ली थी MF शक्तिवर्धक की 3 टैबलेट

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. होटल प्रबंधन की सूचना पहुंची पुलिस ने युवती को शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. इसके पाद स्थानीय पुलिस ने होटल के CCTV कैमरों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने भी MF शक्तिवर्धक की तीन गोलियां एक साथ खा ली थीं, जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने घटना को अंजाम दे दिया. 

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Tags: UP News
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