UP: पहले पकड़ा कॉलर, फिर जड़ने लगी थप्पड़! फिरोजाबाद में बीच सड़क पर बहू ने क्यों कर डाली ससुर की धुनाई?

Firozabad Bahu Beats Sasur: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में गुरुवार 22 अक्टूबर 2026 को एक पारिवारिक विवाद सड़क पर आ गया. सरेबाजार अचानक एक महिला अपने ससुर पर टूट पड़ी, उनका कॉलर पकड़ा और फिर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए. आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सड़क पर हंगामा खड़ा हो गया देखते ही देखते तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. आखिर बहू को अपने ससुर पर इतना गुस्सा क्यों आया कि उसने सरेआम उनकी पिटाई कर दी.

बस स्टैंड के पास अचानक शुरू हुई मारपीट

यह घटना फिरोजाबाद के बस स्टैंड के पास की बताई जा रही है. महिला और उसके ससुर के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि महिला ने सार्वजनिक जगह पर ही ससुर का कॉलर पकड़ लिया और उनकी पिटाई करने लगी. बाजार में मौजूद लोग अचानक हुई इस घटना को देखकर हैरान रह गए. कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई. इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आखिर किस बात पर भड़की बहू?

बताया जा रहा है कि महिला अपने ससुर से कथित तौर पर चुगली किए जाने की बात को लेकर नाराज थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया. हालांकि, ससुर ने वास्तव में क्या कहा था और विवाद की असली वजह क्या थी, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल, सामने आई जानकारी के आधार पर इसे पारिवारिक विवाद से जुड़ी घटना बताया जा रहा है. मामले के सभी पहलुओं की पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगी.

फिरोजाबाद: भरे बाजार में बहू ने ससुर से की अभद्रता और मारपीट, वीडियो वायरल। बस स्टैंड के पास बहू पर ससुर का कॉलर पकड़कर अभद्रता और पिटाई करने का आरोप। बताया जा रहा है कि चुगली करने की बात को लेकर विवाद हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। सूचना पर थाना उत्तर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। बस स्टैंड के पास, फिरोजाबाद। #Firozabad #UPNews #ViralVideo #PoliceInvestigation — India News UP/UK (@IndiaNewsUP_UK) October 22, 2026

वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने क्या कहा?

घटना की जानकारी मिलने पर नॉर्थ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी इकट्ठा की. वायरल वीडियो सामने आने के बाद यह घटना चर्चा का विषय बन गई है. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में कोई लिखित शिकायत (टारगेट) नहीं मिली है. शिकायत मिलने के बाद मामले के तथ्यों की जांच की जाएगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.