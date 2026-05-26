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4 बच्चों के पिता का 2 बच्चों की मां पर आया दिल, महिला को लेकर भागा युवक; फिर संबंध बनाकर जबरन….

UP Crime News: उत्तर प्रदेश से प्रेम, शादी का झांसा देने और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है. जहां एक चार बच्चों का पिता 2 बच्चों की मां को भगा ले गया. फिर उसका शोषण करता था. अब इस में बड़ा खुलासा हुआ है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 26, 2026 6:46:08 PM IST

दो बच्चों की मां संग फरार हुआ चार बच्चों का पिता
दो बच्चों की मां संग फरार हुआ चार बच्चों का पिता


यूपी के सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक चार बच्चों के पिता ने 2 बच्चों की मां को अपने प्रेम जाल में फंसाया. फिर शारीरिक शोषण का दबाव बनाने लगा. इससे परेशान होकर महिला ने शिकायत की. और पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है. केस में अहम जानकारियां सामने आई हैं. हालांकि, अभी मामले की जांच की जा रही है. 

पीड़िता ने दर्ज की शिकायत

सहारनपुर के गंगोह थाना में दो बच्चों की मां ने शिकायत दर्ज कराई. उसने बताया कि चार बच्चों के पिता सब्बन ने उसे शादी करने का झांसा दिया और अपने साथा लेकर भाग गया. आरोप है कि इसके बाद युवक ने महिला का मानसिक और शारीरिक शोषण किया. जब महिला के विरोध करने पर भी वह जबरदस्ती करता था, तो वह उसे मारने की धमकी देता था. इसी वजह से महिला तंग आ चुकी थी और उसने पुलिस में शिकायत की. 

धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था

शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि वह युवक और उसके परिवार वाले महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे. इससे वह बुरी तरह मानिसक रूप से प्रभावित हो रही थी. जिस वजह से उसने कानून का सहार लिया. पुलिस इस केस को एससी-एसटी एक्ट के अलावा धर्म परिवर्तन जैसी धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद थाना गंगोह पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है.

आरोपी ने क्या बताया?

जब पुलिस ने आरोपी से सख्त रूप से पूछताछ की. तो उसने बताया कि उसकी शादी पहले हो चुकी है और वह चार बच्चों का पिता है. आरोपी ने बताया कि वह 2022 में दो बच्चों की मां सिमरन को अपने साथ ले गया था. और करनाल में उसे लेकर किराए के कमरे पर रहता था. आरोपी ने यह भी स्वीकार किया महिला लगाता उससे शादी को लेकर सवाल करती थी, जिसपर दोनों में हमेशा अनबन होती रहती थी. हालांकि पुलिस अन्य सबूतों को भी जुटाने में लगी है. 

Tags: crime newsUP News
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