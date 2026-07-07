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फतेहपुर अग्निकांड: सोते हुए पति पर केरोसिन डालकर पत्नी ने जिंदा फूंका, पुलिस को करती रही गुमराह; शातिराना साजिश का ऐसे हुआ पर्दाफाश!

रोज-रोज के झगड़े और 100 रुपये की शराब के लिए पत्नी ने सोते हुए पति को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया. पड़ोसियों के शक ने हादसे की जांच के अलग मोड़ दिया जिसके बाद पुलिस के सामने महिला ने अपने आप हत्या की साजिश का पर्दाफाश कर दिया.

By: Kajal Jain | Published: July 7, 2026 9:54:34 AM IST

फतेहपुर अग्निकांड: सोते हुए पति पर केरोसिन डालकर पत्नी ने जिंदा फूंका, पुलिस को करती रही गुमराह; शातिराना साजिश का ऐसे हुआ पर्दाफाश!
फतेहपुर अग्निकांड: सोते हुए पति पर केरोसिन डालकर पत्नी ने जिंदा फूंका, पुलिस को करती रही गुमराह; शातिराना साजिश का ऐसे हुआ पर्दाफाश!


उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा में पति की हत्या करके बाथरूम में दफनाने वाली घटना का खौफ अभी लोगों के दिलोंदिमाग से निकला नहीं था कि अब यूपी के फतेहपुर से एक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जहां एक पत्नी ने अपने सोते हुए पति पर केरोसिन डालकर आग के हवाले कर दिया और हत्या को हादसे का रूप देने के एक शातिराना साजिश तक रच डाली. इस केस की गुत्थी सुलझाने में अडोसी-पड़ोसियों ने काफी अहम रोल अदा किया जिसके चलते हत्या की आरोपी महिला ने खुद-ब-खुद पुलिस के सामने अपने जुर्म की खौफनाक दास्तां सुना डाली.

पुलिस-रिश्तेदारों को किया गुमराह

फतेहपुर थाना पुलिस ने जब हादसे की तहकीकात करने घटनास्थल पर पहुंची तो पत्नी बार-बार परिजन, पुलिस और पड़ोसियों को अलग-अलग कहानियां सुनाकर गुमराह करती रही. महिला ने बताया कि पति अक्सर शराब के नशे में रहता था, उसने बीड़ी जलाई जिसकी चिंगारी के कारण घर में आग गई और गहरी नींद में होने का कारण पति बुरी करह से झुलस गया. बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद परिजनों ने पीड़ित पति को अस्पताल में भर्ती कराया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

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100 रुपये की शराब पर विवाद

महिला ने हादसे के समय बैंक में अपनी उपस्थिति की बात कही. पुलिस और रिश्तेदार महिला की बात का गले नहीं उतार पा रहे थे जिसके चलते पुलिस ने सख्ती से जांच और पूछताछ की तो पत्नी ने अपने आप जुर्म कबूल कर लिया. उसने पुलिस को बताया कि पति रोजाना शराब पीकर आता था और घर में लड़ाई-झगड़ा करता था. आए दिन महिला से शराब पीने के लिए पैसे मांगता था और विरोध करने पर पत्नी के साथ मारपीट भी की जा रही थी. रोज-रोज की हिंसा से महिला तंग आ चुकी थी.

केरोसिन डालकर लगा दी आग

हत्या की साजिश को लेकर महिला ने पुलिस को बताया कि 26 जून को भी दोनों के बीच विवाद जैसी स्थिति पैदा हो गई थी जिससे परेशान महिला ने पति के सोने के बाद बिस्तर पर केरोसिन तेल डाल दिया और आग लगा दी. हत्या को हादसे का रूप देने के लिए अपनी गैर मौजूदगी का हवाला दिया और मोहल्लेवालों की सहायता मांगी. घर में आग लगने की घटना सुनकर जब पुलिस मौका-ए-वारदात पर पहुंची, दरवादा खोला. ऐसे में पीड़ित पति को झुलसी हुई अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया. तब तक उसकी सांसे चल रही थी लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान पति ने सांसे छोड़ दीं.

शादी के 16 साल, नहीं था बच्चा

इलाके के एसपी ने एनडीटीवी इंडिया की  रिपोर्ट में बताया कि मृतक की पहचान अवधेश उर्फ पवन के रूप में की गई है जिसकी पत्नी प्रीति उर्फ विनीत ने अपने पति को जिंदा जला दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए हादसे का रूप दिया लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल कर लिया है. बताया जा रहा है कि दोनों की शादी को 16 साल हो चुके थे लेकिन कोई संतान नहीं थी. अवधेश मजदूरी करके घर चलाता था. इसी दौरान उसे शराब की लत लगी और नशे में धुत पत्नी को प्रताड़ित करने लगा. इस केस में एक विमला नाम की महिला का नाम भी सामने आ रहा है जिस पर पति-पत्नी के बीच फूट डालने या हत्या के लिए भड़काने का आरोप लगाए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- शादी के महज 70 दिन बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, 3rd फ्लोर पर मिले पर्स-चप्पल और नीचे लाश; ऑफिस से निकलकर मां से की थी आखिरी बात!

Tags: crime newsfatehpur newsHusband Wife disputeMarital DisputeUP Crime News
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