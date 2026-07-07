Home > उत्तर प्रदेश > वह चीखता रहा…वो करती रही ये काम, पत्नी की इस हरकत ने पुलिस को भी कर दिया हैरान, पति ने सुनाई आपबीती

वह चीखता रहा…वो करती रही ये काम, पत्नी की इस हरकत ने पुलिस को भी कर दिया हैरान, पति ने सुनाई आपबीती

Domestic violence case: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के औंग थाना क्षेत्र में पति के साथ कथित मारपीट और प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि पत्नी ने पति संजीव तिवारी को चारपाई से बांधकर रातभर बंधक बनाए रखा, बेरहमी से पीटा और बिजली का करंट भी लगाया. घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया.

By: Ranjana Sharma | Published: July 7, 2026 10:50:51 AM IST

पत्नी पर पति को चारपाई से बांधकर पीटने और करंट लगाने का आरोप
पत्नी पर पति को चारपाई से बांधकर पीटने और करंट लगाने का आरोप


Domestic violence case: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में घरेलू विवाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को चौंका दिया है. औंग थाना क्षेत्र के परसदेवपुर गांव में एक युवक के साथ उसकी पत्नी द्वारा मारपीट और प्रताड़ना किए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि पत्नी ने पति को पूरी रात बंधक बनाकर रखा, उसके साथ मारपीट की और बिजली का करंट भी लगाया.

डायल 112 पर सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस

सोमवार सुबह पुलिस को डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. वहां पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि संजीव तिवारी नामक युवक खून से लथपथ हालत में चारपाई से बंधा हुआ था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना देर किए घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार शुरू किया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया.

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अस्पताल में पीड़ित ने सुनाई आपबीती

अस्पताल में इलाज के दौरान संजीव तिवारी ने पुलिस को बताया कि रविवार रात उनकी पत्नी ने उन्हें चारपाई से बांध दिया था. इसके बाद उन्हें बंधक बनाकर रखा गया और उनके साथ जमकर मारपीट की गई. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान पत्नी ने बिजली के तार का इस्तेमाल करते हुए उन्हें करंट भी लगाया. घटना के बाद वह पूरी रात दर्द और यातना झेलता रहा.

हालत सुधरने पर भाई ने दी तहरीर

पुलिस के अनुसार, अस्पताल में उपचार के बाद जब संजीव तिवारी की स्थिति कुछ बेहतर हुई तो उनके भाई ने थाने पहुंचकर आरोपी पत्नी के खिलाफ लिखित तहरीर दी. तहरीर में मारपीट, बंधक बनाने और करंट लगाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए. तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया.

आरोपी पत्नी हिरासत में, पूछताछ जारी

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के पीछे क्या कारण थे और आरोपों में कितनी सच्चाई है.

एसपी ने दी कार्रवाई की जानकारी

फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना औंग क्षेत्र के परसदेवपुर गांव से सोमवार सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि संजीव तिवारी नामक युवक के साथ उसकी पत्नी द्वारा कथित रूप से मारपीट की गई है. आरोप है कि पत्नी ने उसे बांधकर बंधक बनाया और बिजली के तार से करंट भी लगाया. एसपी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. वहां उसका बयान दर्ज किया गया. बाद में जब उसकी हालत में सुधार हुआ तो उसके भाई ने आरोपी पत्नी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया. शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले की जांच जारी है.

Tags: fatehpur news
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