UP Police: ओवरलोड ट्रक ने तोड़ी बैरिकेडिंग, वीडियो ऑन करते ही युवक पर बरसी लाठियां; आखिर किस बात से नाराज थे पुलिसकर्मी ?

UP Police Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, हर तरफ सिर्फ इस वायरल वीडियो की ही चर्चा है. बता दें कि मंगलवार सुबह फतेहपुर जिले की खागा तहसील के विजयिपुर चौराहे पर पुलिस और ट्रक ड्राइवरों के बीच जमकर विवाद हुआ. मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, किशनपुर पुलिस स्टेशन इलाके के पुलिसकर्मी ओवरलोडेड ट्रकों की जांच कर रहे थे. इसी दौरान, एक ट्रक ड्राइवर तेज़ी से निकला और बैरिकेड्स से टकरा गया, जिसकी वजह से उसके चोट आई.

भड़क उठे पुलिसकर्मी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयुष यादव नाम का एक युवक इस घटना का वीडियो बना रहा था. वहीँ आरोप है कि सब-इंस्पेक्टर जितेंद्र दुबे और कॉन्स्टेबल दीपक वर्मा उसे वीडियो बनाते भड़क उठे. वहीँ इसे लेकर आयुष का दावा है कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, उसका मोबाइल फोन छीन लिया और उसे झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी. आयुष यादव का कहना है कि पुलिस ने उसका मोबाइल फोन करीब आधे घंटे तक अपने पास रखा. इस दौरान उसके साथ बदसलूकी की गई और लाठी से खूब पीटा गया, जिससे उसे चोटें आईं. युवक ने आरोप लगाया कि जब भी कोई ओवरलोडेड गाड़ियों से अवैध वसूली का विरोध करता है या उसका वीडियो बनाता है, तो पुलिस ऐसा ही व्यवहार करती है.

वायरल हुआ वीडियो

इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. वीडियो में पुलिसकर्मियों को ट्रक पर लाठियां बरसाते हुए देखा जा सकता है. हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में पुलिस के व्यवहार को लेकर ज़ोरदार चर्चा शुरू हो गई है.

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