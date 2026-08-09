Home > उत्तर प्रदेश > लव मैरिज के बाद किसी और लड़की पर फिदा हो गया पति, पत्नी के घर के बाहर जाते ही बुला लेता थी युवती को; दर्दनाक अंत से थी वह अनजान

लव मैरिज के बाद किसी और लड़की पर फिदा हो गया पति, पत्नी के घर के बाहर जाते ही बुला लेता थी युवती को; दर्दनाक अंत से थी वह अनजान

Fatehpur Teacher Murder Illicit Affair अन्य युवती से प्यार करने वाले और अवैध संबंध रखने वाले टीचर पति ने अवैध संबंध का विरोध करने पर अपनी शिक्षिका पत्नी की घर में ही हत्या कर दी.

By: JP Yadav | Published: August 9, 2026 7:38:14 AM IST

लव मैरिज के बाद किसी और लड़की पर फिदा हो गया पति, पत्नी के घर के बाहर जाते ही बुला लेता थी युवती को; दर्दनाक अंत से थी वह अनजान
लव मैरिज के बाद किसी और लड़की पर फिदा हो गया पति, पत्नी के घर के बाहर जाते ही बुला लेता थी युवती को; दर्दनाक अंत से थी वह अनजान


Fatehpur Teacher Murder Illicit Affair : उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से सटे फतेहपुर में टीचर पत्नी की हत्या पति ने इसलिए कर दी, क्योंकि वह एक खूबसूरत युवती के साथ अवैध संबंधों का विरोध करती थी. एक बार तो पत्नी ने अपनी पति और उस युवती को कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद घर में जमकर बवाल मचा था. उस पति ने युवती से दूरी बनाने की बात कही थी, लेकिन यह सिलसिला कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो गया. इसके बाद विरोध किया तो शिक्षक पति ने शिक्षिका शालिनी यादव (पत्नी) की चापड़ से प्रहार करके हत्या कर दी. इसके बाद शव को बरामदे में पानी भरे टब में फेंक कर घर के बाहर चला गया. कुछ देर बाद वापस आकर उसने अपने ससुराल वालों को हत्या की सूचना दी. इसमें रोचक बात यह है कि पत्नी और पत्नी गैर युवती तीनों टीचिंग के पेशे से जुड़े थे. 

पूरा मामला फतेहपुर जिले के नासिरपीर मोहल्ले का है. जान गंवाने वाली महिला शिक्षिका शालिनी यादव के पिता धर्मसिंह यादव और मां फूलमती का आरोप है कि दामाद दिलीप यादव का एक शिक्षिका से लव अफेयर था. बेटी पति के अवैध संबंधों का विरोध करती थी. इसको लेकर अक्सर झगड़ा होता था. इस बीच पिछले दिनों झगड़े में पति दिलीप यादव ने पत्नी की चापड़ से सिर व पैर में प्रहार कर हत्या कर दी. वहीं, पति दिलीप यादव ने झूठ बोलते हुए जानकारी दी कि वह शनिवार सुबह 5:30 बजे टहलने बाहर गए थे. सुबह 6:30 बजे के बाद घर लौटे तो पत्नी का शव बरामदे में रखे पानी भरे टब में मुंह के बल पड़ा मिला. पति का कहना है कि उसने खुद इसकी सूचना अपने ससुराल में दी.  

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लव मैरिज करने के बाद शुरू हो गया अफेयर

वहीं, सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति दिलीप यादव को हिरासत में लेकर घर के किचन से चापड़नुमा छुरा बरामद किया है. मोबाइल फोन सीडीआर की जांच भी कर रही है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं. पुलिस अवैध संबंधों के एंगल से भी जांच कर रही है. यह भी जांच कर रही है कि कहीं इसमें दिलीप यादव की प्रेमिका का भी हाथ तो नहीं है.  उधर, मिली जानकारी के मुताबिक, असोथर थाने के अंदीपुर का रहने वाला शिक्षक दिलीप यादव बहुआ ब्लॉक के चक अलीपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है. शिक्षक ने 3 दिसंबर 2017 को राधानगर थाने के जखनी गांव के पूर्व प्रधान धर्म सिंह यादव की बेटी शालिनी यादव के साथ लव मैरिज की थी. 

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शिक्षिका के सिर और पैर पर चोट के निशान

शादी के बाद पिछले करीब एक साल साल दिलीप यादव और शालिनी दोनों नासिरपीर में किराए का घर लेकर रह रहे थे. शालिनी पास ही स्थित ट्रुथ मिशन स्कूल में प्राइवेट शिक्षिका थीं.  इस बीच दिलीप यादव का दिल अन्य शिक्षिका पर आ गया. दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए. इसका शालिनी विरोध करती थी. उधर, एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने का कहना है कि शिक्षिका शालिनी यादव के सिर व पैर में चोट के निशान मिले हैं. पति को गिरफ्तार कर लिया गया है.  पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

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Tags: fatehpur news
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