Home > उत्तर प्रदेश > UP: जाको राखे साइयां, मार सके न कोय! बाइक सवार कपल पर गिरा PWD का भारी बोर्ड; CCTV में कैद हुआ खतरनाक मंजर

UP: जाको राखे साइयां, मार सके न कोय! बाइक सवार कपल पर गिरा PWD का भारी बोर्ड; CCTV में कैद हुआ खतरनाक मंजर

Fatehpur Hoarding Accident: फतेहपुर में ऐसा नजारा देखने को मिला, जहां सड़क से गुजर रहे बाइक सवार दंपति के ऊपर अचानक भारी-भरकम सरकारी होर्डिंग का पिलर आ गिरा. हादसा इतना खतरनाक था कि देखने वालों की सांसें थम गईं.

By: Shristi S | Published: November 11, 2026 10:40:09 PM IST

यूपी के फतेहपुर में बाइक सवार कपल पर गिरा PWD का भारी बोर्ड; CCTV में कैद हुआ खतरनाक मंजर
यूपी के फतेहपुर में बाइक सवार कपल पर गिरा PWD का भारी बोर्ड; CCTV में कैद हुआ खतरनाक मंजर


Fatehpur PWD Hoarding Collapse: वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोय. उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां सड़क से गुजर रहे बाइक सवार दंपति के ऊपर अचानक भारी-भरकम सरकारी होर्डिंग का पिलर आ गिरा. हादसा इतना खतरनाक था कि देखने वालों की सांसें थम गईं. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पिलर गिरने से बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि दंपति की जान बच गई. सोशल मीडिया पर इस घटना का सीसीटीवी सामना आने के बाद लोग इसे देखकर हैरान हैं. 

सरकारी होर्डिंग अचानक गिरा

यह घटना फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना इलाके के बहुआ रोड चौराहे पर हुई बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 10 बजे सड़क पर ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा था. तभी सरकारी विज्ञापन होर्डिंग का एक भारी पिलर अचानक गिर गया.

You Might Be Interested In

उसी समय एक कपल बाइक पर वहां से गुजर रहा था. पिलर सीधे उनकी बाइक पर गिरा. अचानक हुए इस हादसे में बाइक डैमेज हो गई, और कपल भी चपेट में आ गया. खुशकिस्मती से, किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई और वे बच गए.

पूरी घटना पास के CCTV कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में दिख रहा है कि कपल बाइक चला रहा है और तभी भारी स्ट्रक्चर अचानक उन पर गिर जाता है. कुछ ही सेकंड में सड़क पर अफरा-तफरी मच जाती है. वीडियो सामने आने के बाद लोग सरकारी होर्डिंग्स और सड़क किनारे लगे दूसरे भारी स्ट्रक्चर की सेफ्टी पर सवाल उठा रहे हैं.

जान बचाने के लिए दौड़े दुकानदार

हादसे के बाद, आस-पास के दुकानदार और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े. लोकल लोगों ने कपल को गिरे हुए स्ट्रक्चर से बाहर निकाला. सूचना मिलने पर गाज़ीपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने खंभा हटाकर सड़क पर ट्रैफिक बहाल किया. दंपत्ति को फर्स्ट एड दिया गया.

सरकारी ढांचों की सुरक्षा पर उठे सवाल

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जिले में पुराने और कमजोर होर्डिंग, खंभे और विज्ञापन ढांचों की जांच की मांग की है. नागरिकों का कहना है कि मुख्य चौराहों और व्यस्त सड़कों पर लगे ऐसे ढांचों की रेगुलर जांच होनी चाहिए. 

Tags: Fatehpuruttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
UP: जाको राखे साइयां, मार सके न कोय! बाइक सवार कपल पर गिरा PWD का भारी बोर्ड; CCTV में कैद हुआ खतरनाक मंजर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP: जाको राखे साइयां, मार सके न कोय! बाइक सवार कपल पर गिरा PWD का भारी बोर्ड; CCTV में कैद हुआ खतरनाक मंजर
UP: जाको राखे साइयां, मार सके न कोय! बाइक सवार कपल पर गिरा PWD का भारी बोर्ड; CCTV में कैद हुआ खतरनाक मंजर
UP: जाको राखे साइयां, मार सके न कोय! बाइक सवार कपल पर गिरा PWD का भारी बोर्ड; CCTV में कैद हुआ खतरनाक मंजर
UP: जाको राखे साइयां, मार सके न कोय! बाइक सवार कपल पर गिरा PWD का भारी बोर्ड; CCTV में कैद हुआ खतरनाक मंजर
UP: जाको राखे साइयां, मार सके न कोय! बाइक सवार कपल पर गिरा PWD का भारी बोर्ड; CCTV में कैद हुआ खतरनाक मंजर