UP: जाको राखे साइयां, मार सके न कोय! बाइक सवार कपल पर गिरा PWD का भारी बोर्ड; CCTV में कैद हुआ खतरनाक मंजर

Fatehpur PWD Hoarding Collapse: वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोय. उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां सड़क से गुजर रहे बाइक सवार दंपति के ऊपर अचानक भारी-भरकम सरकारी होर्डिंग का पिलर आ गिरा. हादसा इतना खतरनाक था कि देखने वालों की सांसें थम गईं. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पिलर गिरने से बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि दंपति की जान बच गई. सोशल मीडिया पर इस घटना का सीसीटीवी सामना आने के बाद लोग इसे देखकर हैरान हैं.

सरकारी होर्डिंग अचानक गिरा

यह घटना फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना इलाके के बहुआ रोड चौराहे पर हुई बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 10 बजे सड़क पर ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा था. तभी सरकारी विज्ञापन होर्डिंग का एक भारी पिलर अचानक गिर गया.

उसी समय एक कपल बाइक पर वहां से गुजर रहा था. पिलर सीधे उनकी बाइक पर गिरा. अचानक हुए इस हादसे में बाइक डैमेज हो गई, और कपल भी चपेट में आ गया. खुशकिस्मती से, किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई और वे बच गए.

‘जब यमराज छुट्टी पर हो तो यही होता है’ वीडियो फतेहपुर का है. जहां सड़क पर लगा एक भारी भरकर PWD का बोर्ड बाइक सवार दंपती के ऊपर जा गिरा. हादसे में बाइक तो क्षतिग्रस्त हो गई लेकिन दंपति को खरोंच तक नहीं आई. हादसा देखकर हर कोई सहम गया. घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है. https://t.co/Btbk4BbD9g — Raju Sharma journalist (@RajuSharmajour1) November 11, 2026

पूरी घटना पास के CCTV कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में दिख रहा है कि कपल बाइक चला रहा है और तभी भारी स्ट्रक्चर अचानक उन पर गिर जाता है. कुछ ही सेकंड में सड़क पर अफरा-तफरी मच जाती है. वीडियो सामने आने के बाद लोग सरकारी होर्डिंग्स और सड़क किनारे लगे दूसरे भारी स्ट्रक्चर की सेफ्टी पर सवाल उठा रहे हैं.

जान बचाने के लिए दौड़े दुकानदार

हादसे के बाद, आस-पास के दुकानदार और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े. लोकल लोगों ने कपल को गिरे हुए स्ट्रक्चर से बाहर निकाला. सूचना मिलने पर गाज़ीपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने खंभा हटाकर सड़क पर ट्रैफिक बहाल किया. दंपत्ति को फर्स्ट एड दिया गया.

सरकारी ढांचों की सुरक्षा पर उठे सवाल

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जिले में पुराने और कमजोर होर्डिंग, खंभे और विज्ञापन ढांचों की जांच की मांग की है. नागरिकों का कहना है कि मुख्य चौराहों और व्यस्त सड़कों पर लगे ऐसे ढांचों की रेगुलर जांच होनी चाहिए.