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Fatehpur News: सालभर हरियाणा में बीवी बन कर रही युवती, ‘एक’ रात का सच जानकर भागी युवती; पहुंच गई पुलिस के पास

Fatehpur News : प्रेमी ने चुपके से अश्लील फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड किया. इसके बाद शादी का झांसा देकर एक साल तक दुष्कर्म किया.

By: JP Yadav | Last Updated: June 25, 2026 5:37:16 AM IST

Fatehpur News: एक साल तक हरियाणा में बीवी बन कर रही युवती, उस रात का सच जानकर भागी युवती; पहुंच गई पुलिस के पास
Fatehpur News: एक साल तक हरियाणा में बीवी बन कर रही युवती, उस रात का सच जानकर भागी युवती; पहुंच गई पुलिस के पास


Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में युवक की हैवानियत का मामला सामने आया है. शादी का वादा करके पहले तो युवती को एक साथ तक अपने साथ रखा. इस दौरान दोनों पति-पत्नी की तरह है. कई बार संबंध भी बने. इस बीच जब युवती ने युवक से शादी करने का दबाव डाला तो उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए. बताया जा रहा है कि जब युवती ने शादी करने की बात बार-बार कही तो  उसने पहले तो दूरी बनाई फिर मुकर गया. अब मामले की शिकायत युवती ने पुलिस से की है.  शिकायत मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

एक साल तक बनाए संबंध

युवती को शादी के नाम पर धोखा देने का यह पूरा मामला ललौली थाना क्षेत्र एक गांव का है. यहां रहने वाली युवती की शादी कानपुर नगर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में हुई थी.  उसके पति को शराब की लत थी. विरोध करने पर वह मारता-पीटता था. इसके चलते वह मायके में रहने लगी थी.

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इस बीच मायके में युवती की दोस्ती विक्रांत नामक से हुई. मुलाकातों के सिलसिले बढ़े तो दोनों ने मोबाइल नंबर एक-दूसरे को दे दिए. इसके बाद बातचीत के दौरान दोनों में प्यार हो गया. इसके बाद विक्रांत ने शादी का झांसा देकर युवती को एक साल तक अपने साथ रखा और पति-पत्नी की तरह रहे.

केस ना करने पर मनाया फिर जाल में फंसाया

बताया जा रहा है कि पहली बार विक्रांत के बुलाने पर युवती मिलने के लिए पहुंची. यहां पर बहाने से विक्रांत ने नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. इसका फायदा उठाकर उसने फिर से संबंध बनाए और अश्लील फोटो खींची और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया.

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पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश

वहीं, होश में आने पर इसका पता चला तो युवक ने शादी करने का वादा किया और केस न करने की बात कही.  इसके बाद विक्रांत युवती को अपने साथ हरियाणा ले गया और एक साल तक उसे पत्नी की तरह अपने साथ रखा. यहां पर एक रात संबंध बनाने के बाद युवती ने जब शादी करने की बात कही तो साफ इन्कार कर दिया. इसके बाद युवती ने तुरंत दूरी बना ली और युवक को छोड़कर आई गई. युवती की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है. आरोपी की तलाश की जा रही है.

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Tags: fatehpur news
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