Fatehpur News: एक बेटे के बाद मां की भी हुई मौत, गांव में पसर गया मातम, दूसरे बेटे का इलाज जारी

नशेड़ी पति की प्रताड़ना से तंग आकर फतेहपुर में एक महिला ने दो बच्चों के साथ जहर खा लिया था, जिसके बाद तीनों की हालत गंभीर बनी हुई थी. महिला के एक छह वर्षीय बच्चे की मंगलवार को मौत हो गई थी और अब महिला की भी अब मौत हो चुकी है.

वहीं दूसरी ओर दूसरे एक वर्षीय पुत्र की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है. जब मां और बेटे के शव गांव पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम छा गया. इस दौरान महिला का पति और दो बच्चों का पिता रज्जन खुद को कोसता नजर आया और पत्नी व बच्चों को याद कर रोता रहा.

पति से तंग आकर खा लिया था जहर

थाना क्षेत्र के धौरहारा गांव निवासी रज्जन निषाद को शराब की लत लगी हुई है. पति की हरकतों से परेशान होकर पत्नी राजकली (30) ने पुत्र छोटू उर्फ राज (6) और सौरभ (01) को नदी किनारे ले गयी और गिलास में जहर घोलकर पहले बच्चों को पिलाया और उसके बाद फिर खुद भी पी गयी थी. इलाज के दौरान बड़े बेटे छोटू की मौत हो गई थी. वहीं महिला और उसके बेटे को सौरभ को कानपुर रेफर कर दिया गया था. वहां देर रात राजकली ने भी दम तोड़ दिया. जानकारी मिलने पर राजकली के मायके मंसूरपुर से पिता रामबाबू समेत बड़ी संख्या में लोग धौरहारा गांव पहुंचे.

मां और बेटे का शव पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को गांव पहुंचे तो घर के बाहर चीख-पुकार मच गई. पूरे गांव में मातम छाया हुआ था और ग्रामीणों के बीच घटना को लेकर चर्चा रही. लोगों से मिली जानकारी के अनुसार लंबे समय से चल रही पारिवारिक कलह और तनाव के कारण राजकली ने यह कदम उठाया है.

पति छीन लेता था दिहाड़ी

राजकली के मंसूरपुर गांव निवासी पिता बाबूराम ने बताया कि उनकी बेटी चार भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटी थी. करीब 10 साल पहले उसकी शादी धौरहरा गांव निवासी रज्जन निषाद के साथ हुई थी. शादी के बाद दोनों कई वर्ष तक गोवा में रहकर काम करते रहे लेकिन गांव लौटने के बाद जीवन संघर्षों से भर गया.

बाबूराम का आरोप है कि गोवा से लौटने के बाद दामाद रज्जन और उसकी मां सियादुलारी ने बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। गोवा में दामाद का एक पैर खराब होने के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी राजकली के कंधों पर आ गई थी। वह दूसरे के खेतों में कटाई-मड़ाई, ईंट-गारा और मजदूरी कर बच्चों का पालन-पोषण करती थी। आरोप है कि रज्जन मजदूरी और गेहूं बेचकर मिले रुपये छीनकर शराब पीता था। विरोध करने पर मारपीट कर अपनी मां के घर चला जाता था। इस तरह राजकली का जीवन लगातार संघर्ष और प्रताड़ना में बीतता रहा।